'Hier had een radio kunnen zitten' Back to Basics: Nissan Micra

Hipper dan ooit tevoren is die huidige Nissan Micra. Waar het in 1983 als een vierkant 'koekblikje' begon, heeft Nissan nu een wild getekend exemplaar in de showrooms staan. De Japanner staat op naam van een nieuwe eigenaar na een minimale investering van net geen 16 mille. Is dat het geld waard?

Nissan Micra Visia

€ 15.790

Hier staat een familielid van de Clio op je scherm, want voor de ontwikkeling van de Micra sloeg Nissan de handen zoals eerder ineen met zusterbedrijf Renault. Voor zaken als de motoren klopte Nissan bij Renault aan. Die huidige Clio hebben we een tijdje geleden al door de configurator gehaald voor deze rubriek. Voor destijds € 15.690 (nu: € 16.890) hadden we met een 90 pk sterke Fransman te maken met standaard cruisecontrol, elektrische ramen en een sleutelkaart. Hoe zit dat met de Micra? Onder de motorkap bromt een 1,0-liter benzinemotor met beduidend minder paardenkrachten: 73! Iedereen met een sportief rijkarakter kan beter nu stoppen met lezen, want van een topsnelheid van 158 km/h en een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h in 16,4 seconden worden weinig mensen echt blij. Wil je dezelfde 90 pk als in de Clio hebben? Voor € 17.890 is het mogelijk. Je hebt dan wel gelijk met een Visia+ te maken, wat voor een iets rijkere uitrusting zorgt. Daarover later meer.

Want eerst is het tijd om te kijken wat Nissan allemaal meegeeft aan een Visia-rijder. Beginnend bij de buitenkant straalt het er niet gelijk vanaf dat dit de kaalste Micra is. Natuurlijk vinden we zwarte kunststof sierstukken op bijvoorbeeld de spiegelkappen, deurposten en handgrepen, maar al met al valt het mee. Op de vorige week behandelde Toyota Aygo zat bijvoorbeeld een stuk meer hard plastic. De Micra wordt in een ivoorkleur geleverd, heeft 15-inch stalen wielen met doppen en in de koplampunits schijnen led-dagrijlichten. Dim- en stadslicht zijn van halogeen voorzien. Wie plaatsneemt in de Micra, staat voor een grotere verrassing. Op het eerste oog valt de kaalheid mee, want de ivoorkleur wordt binnenin doorgevoerd en het bovenste deel van het dashboard is met soft-touch materialen afgewerkt. Rond de versnellingspook en op het stuur zit een satijnzilveren afwerking. Waar het echter een beetje misgaat, is midden op het dashboard. Waar bij luxere versies (zoals de Visia+) de radio met een scherm het interieur siert, vervangt Nissan die in de Micra Visia voor een stuk plastic. Niks nette afwerking, een stuk vierkant plastic laat zien wat er wél had kunnen zitten. Pijnlijk. Luxe als elektrische ramen bij de voorste deuren, dito te verstellen spiegels en op afstand te openen portieren zijn aanwezig. Airconditioning en cruisecontrol zijn buiten beschouwing gelaten. Knoppen op het stuur lijken anders te beweren, maar verder dan een snelheidsbegrenzer komen we niet. Opmerkelijk is de automatische verlichting, die zonder een druk op de knop zorgt voor het in- en uitschakelen van de lampen.

Wie enthousiaster wordt van de 90 pk sterke Micra, stapt zoals gezegd automatisch in een Visia+. Bijkomende luxe is airconditioning, een radio met Bluetooth-aansluiting en Apple Carplay en een stop-startsysteem. Roept u maar: voldoet de Micra Visia of ga je toch voor een stapje hoger?