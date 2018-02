Slideshow

Back to Basics: Nissan Leaf Álles elektrisch

Eind januari maakten we kennis met de gloednieuwe Nissan Leaf. De geheel nieuwe generatie verschijnt binnenkort bij de dealers. De hoogste tijd om te kijken waarmee de koper van de goedkoopste Leaf de showroom verlaat.

Nissan Leaf Visia

€ 33.990

Hoewel het voor veel particulieren een flinke klap geld blijft, is de Leaf met een vanafprijs van € 33.990 één van goedkoopste elektrische auto's. Het is zeker de goedkoopste die in de compacte middenklasse valt. Voor dat geld krijg je een 110 kW sterke elektrische aandrijflijn waarmee de Leaf in 7,9 seconden van 0 naar 100 accelereert. Op een volle acculading (40 kWh) kan de Nissan in theorie 378 kilometer ver komen. Met de zes meter lange EVSE-oplaadkabel die bij een Visia wordt geleverd, duurt het laden aan een stopcontact 21 uur. Met een wallbox aan de muur kost het een halve dag om de Leaf volledig op te laden.

Als we de instapversie onder een vergrootglas leggen, blijkt dat veel voorzieningen standaard zijn. Zo kan elke Leaf-bestuurder gebruikmaken van cruisecontrol, automatische airco en een 'intelligent key' waardoor de auto start na een druk op de knop. Buiten sieren stalen 16-inchwielen met doppen de auto, maar zijn de deurgrepen wel standaard in chroom uitgevoerd. Een keer wat anders is de rode kleur waarin een Leaf Visia gratis wordt gespoten. Dezelfde kwaliteit lak, maar dan in het wit uitgevoerd, kost € 150. voor andere lakkleuren vraagt Nissan minimaal € 750. Bovendien monteert Nissan standaard de nodige ledlampjes in de Leaf. Zo zijn de dagrijverlichting, knipperlichten op de spiegelkappen en achterlichten standaard in led uitgevoerd. Spiegels, alle ramen, ruitenwissers én lampen worden al vanaf de Visia elektrisch bediend. Binnenin kan de bestuurder altijd leunen op de middenarmsteun en is de achterbank in meerdere delen neerklapbaar.

Waar de eigenaar van een luxere Leaf een display op het middenconsole vindt, heeft de Visia daar een radio met fysieke knopjes. CD's kunnen nog worden afgespeeld, maar ook de telefoon kan worden verbonden door de usb- en aux-ingang. De muziek komt vervolgens naar buiten via vier speakers. Zoals dat bij met name Aziatische merken vaker het geval is, zijn de meeste opties niet niet los te bestellen. Zo is er keuze uit één soort bekleding en moet de koper van een Leaf overstappen op een ander uitrustingsniveau voor een alternatief. Wat er verder op de optielijst van een Leaf Visia staat, zijn verschillende sierlijsten voor aan de buitenkant, een haaienvinantenne (€ 219) en ledmistlampen aan de voorkant (€ 338).

Met de Visia staat er een Leaf voor de deur met een rijke standaarduitrusting. Jammer is dat display op het dashboard is verdwenen en de wieldoppen het uiterlijk wat anoniemer maken. Met volwassen rijeigenschappen en een grotere actieradius zet Nissan een auto neer die wellicht nog meer elektrisch geïnteresseerden naar de dealers gaat trekken. Zou jij genoegen nemen met deze basisversie, of opteer je voor een nog completere variant?