Back to Basics: Mini Clubman Nog hip genoeg?

Wie op zoek is naar een hippe auto, eindigt al snel bij de plaatselijke Mini-dealer. Maar wat blijft er van het kekke model over wanneer je alle opties wegstreept? Deze week in Back to Basics: de Mini Clubman.

Mini One Clubman

€28.100

Het is alweer elf jaar geleden dat Mini voor het eerst de Clubman in het gamma zette. Geïnspireerd op de originele driedeurs hatchback tekent Mini er een grote kont aan, met de symboliserende achterkleppen. In 2010 haalt Mini het doek van de nieuwste generatie die wij nu in de configurator zetten. Bovenaan de lijst staat een Mini Clubman in de One-uitvoering. Deze staat op de oprit voor net iets meer dan 28 mille. Voor dat geld krijg je een 102 pk sterke 1,5-liter benzinemotor met handgeschakelde transmissie. Met het opgegeven gemiddeld verbruik van 5,8 liter per 100 kilometer zouden de gebruikskosten binnen de perken moeten blijven. Een sprint naar de snelheid van 100 km/h doet de Brit in 11,1 seconden.

Als we naar de uitrusting van de One kijken, is duidelijk dat we met een premiummerk te maken hebben. Zo zijn de grijze metallic-lak en 16-inch lichtmetalen wielen standaard aanwezig. Ook komen we veel verchroomde sierelementen tegen. Zoals we Mini kennen, zijn er nog tal van hippere en vrolijkere kleuren en stoerdere wielen (11 andere!) te bestellen, maar voor een basisversie mag de One niet klagen. Waar de One zijn ware identiteit echter niet kan verhullen is aan de zijkant van de auto, waar de spiegelkappen in keihard zwart plastic zijn uitgevoerd.

Trekken we de deur open, dan nemen we plaats op grijze, met stof beklede stoelen. Na btuurlijk staan er eindeloos veel andere soorten tot je beschikking, maar daar vangt Mini graag meer geld voor. Gelukkig heeft Mini niet te zeer bespaard en schittert het beeldscherm op het middenconsole zoals we die ook uit duurdere Mini's kennen. Via USB en aux kun je de telefoon aansluiten; via Bluetooth de muziek afspelen vergt een extra investering van € 360. De standaard radio beluister je door de vier speakers en bedien je door de knoppen op het middenconsole of via de knoppen op het sportieve en in leer verpakte stuur. Hoewel het er misschien wel zo uitziet, skipt Mini navigatie van de standaarduitrusting. Toch geïnteresseerd? Aan het systeem hangt een prijskaartje van € 920. Jammer is dat de cruise control mist (€ 280), maar daarvoor in ruil zijn elektrische ramen rondom en spiegels wel aanwezig. Ook lichten en ruitenwissers (mét verwarmde sproeiers) doen automatisch hun werk. Handbediende airco is standaard aanwezig, automatische airco met twee zones kost € 510.

Veel luxe die je van een merk als Mini verwacht, is dus ook daadwerkelijk aanwezig. De vraagprijs ligt dan ook relatief hoog. Is de Mini zo leuk genoeg, of is dit echt te karig voor jou? Laat het hieronder weten.