Slideshow

Back to Basics: Mercedes-Benz A-klasse Automaat drukt prijs!

Dit is een bijzondere editie van ‘Back to Basics’. Niet alleen omdat het de laatste van 2017 is, maar ook omdat we voor het eerst een optie selecteren. Een extra die de prijs omlaag haalt in plaats van opdrijft, kunnen we natuurlijk niet laten staan!

Mercedes-Benz A 160 7G-DCT

€ 28.468

Net als BMW doet Mercedes-Benz graag automaten in de uitverkoop. Wie wel eens radio luistert, weet dat er momenteel zo'n actie aan de gang is. In het geval van de basis-A, de A160 met een 102 pk sterke 1.6-benzinemotor, is dat buitengewoon aantrekkelijk. De automatische zevenbak is namelijk niet alleen gratis, maar zorgt ook voor een nipt lagere CO2-uitstoot. Het laat zich raden wat dat betekent: de prijs in de configurator zakt als deze fijne optie wordt geselecteerd! In plaats van de € 28.904 die Mercedes-Benz normaal voor zijn goedkoopste model vraagt, hoef je nu 'slechts' € 28.468 over te maken naar de plaatselijke Benz-dealer.

Voor dat geld krijg je een op het eerste gezicht keurig uitgevoerde hatchback, die altijd over een vijfdeurskoetswerk en elektrische ramen rondom beschikt. Ook de kleur is niet te missen. Mercedes-Benz geeft ook gierige kopers graag een keuze, die in het geval van de A-klasse uit zwart, wit of dit 'Uni Jupiterrood' bestaat. Omdat wij van mening zijn dat de autowereld best wat kleur kan gebruiken, gaan we natuurlijk voor het rood. De felle tint leidt de aandacht lekker af van de 16-inchwielen, eenvoudige stalen exemplaren met wieldoppen. Ook over de halogeenkoplampen hoef je nu geen opmerkingen meer te verwachten.

Aan de binnenzijde valt meteen de hoeveelheid bergruimte op. Omdat Mercedes de bediening van de automaat aan de stuurkolom monteert, gaapt in de middentunnel een uitnodigend gat waarin veel klein grut zomaar kan verdwijnen. Waar 'premiumproducten' in de compacte middenklasse ooit slechts tegen meerprijs werden voorzien van een groot, centraal geplaatst infotainmentscherm is dat bij deze A-klasse gewoon standaard. Het scherm is wel een maatje kleiner dan bij duurdere versies en biedt onder meer toegang tot een audiosysteem met Bluetooth-functionaliteit. Navigatie is uiteraard optioneel. Dat geldt ook voor automatische airco; als hij niet bijbetaalt, dient de A-klasse-rijder zijn airco handmatig te bedienen. Keyless go, dus starten zonder sleutel, is present, alleen is de sleutel nog wel nodig om de deuren open te klikken. Ten slotte ontbreekt een automatisch dimmende binnenspiegel en is de middenarmsteun achter optioneel. Inzittenden nemen plaats op stoffen bekleding met de lekker Nederlandse naam 'Venlo-zwart'. De variant met de naam 'Hilversum', die fraaier oogt en met een zitcomfortpakket van € 284 komt, laten we aan onze neus voorbijgaan. De zetels lijken ook in hun standaardvorm prima in orde, al ontbreekt een hoogteverstelling op de passagiersstoel. Dat ze niet verwarmd of elektrisch verstelbaar zijn, is logisch, maar daar maalt de echte back-to-basics-koper natuurlijk geen seconde om.

Met die standaard automaat heeft de linkervoet het dus lekker rustig, maar het rechter exemplaar hoeft niet jaloers te zijn. Cruisecontrol is namelijk ook standaard, zodat beide onderdanen tijdens het rijden regelmatig kunnen ontspannen. Op het gebied van veiligheidsvoorzieningen noteren we nog airbags rondom en een automatische noodremassistent, waarmee de A-klasse deze rubriek met glans doorstaat. De kleinste Benz komt er niet slechter van af dan grote broer C-klasse, die weliswaar over klimaatregeling beschikt, maar het zonder cruisecontrol moet doen. De meerwaarde van dure uitvoeringen moet bij de A-klasse vooral worden gezocht in een steviger motorisatie, tal van mogelijkheden op het gebied van uiterlijke opsmuk en fraaie bekledingssoorten. Knal jij met deze basisversie intens gelukkig 2017 uit?