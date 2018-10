Poging twee Back to Basics: Mercedes-Benz A-klasse

Inderdaad, we behandelen wederom een Mercedes-Benz A-klasse in 'Back to Basics'. Dit jaar kreeg de vorige generatie namelijk een opvolger, dus de hoogste tijd om die eens te behandelen. Voor net iets meer dan dertigduizend euro staat een A 160 voor de deur. Is dat een betere aanbieding dan de vorige?

Mercedes-Benz A 160

€ 30.687

Een primeur deze week, want het is voor het eerst in de geschiedenis van deze rubriek dat we een auto voor de tweede keer behandelen. Eind vorig jaar stond namelijk de vorige generatie A-klasse nog in de Back to Basics-spotlights. Een rood exemplaar (foto 10-12) voor minder dan 29 mille. Dat bleek een fraaie aanbieding met onder andere standaard cruisecontrol, een rits aan veiligheidsvoorzieningen en (tijdelijk) standaard automaat. Tijd om één van Mercedes' nieuwste telgen uit de familie én de opvolger van de vorige A onder de loep te nemen.

Met een geheel nieuwe generatie stijgt de vanafprijs naar net boven de 30 mille. Voor dat geld heb je dezelfde A 160-uitvoering, maar met een geheel nieuwe benzinemotor. Het 109 pk sterke blok komt ondanks zijn 7 extra pk's nipt minder snel van zijn plek, maar heeft wel een hogere topsnelheid van 200 km/h. Deze keer geen automaat, maar een handgeschakelde zesbak. Verder geldt voor de nieuwe A-klasse eigenlijk precies hetzelfde als voor de vorige generatie: je krijgt een keurige hatchback voor het geld dat je betaalt. Zo spuit Mercedes de vijfdeurs gratis in verschillende kleuren. Hoewel het gros waarschijnlijk voor de wat saaie zwarte lakkleur kiest, kunnen excentriekelingen ook voor de gele of, zoals bij onze duurtester, rode kleur gaan! Lichtmetalen wielen skipt Daimler wel uit de lijst van standaard voorzieningen, maar de 16-inch doppen zien er op het eerste oog niet heel goedkoop uit. Wel jammer zijn de halogeenkoplampen die wel erg afsteken naast de led-dagrijverlichting in dezelfde koplampunits.

Binnenin neem je plaats op 'Tandel' stoffe zetels en sta je gelijk oog-in-oog met het riante MBUX-beeldscherm voor de infotainment. Vooral in vergelijking met het oude scherm een paar foto's verder is het verschil enorm. Wie echter goed kijkt, ziet dat het scherm niet zoals bij rijker uitgeruste versies uit één groot beeld bestaat. Het gaat hier om twee kleinere beeldschermpjes met zwarte hoogglans kunsstof ertussen. Het systeem bedien je onder andere middels het multifunctionele stuurwiel met touch control-knoppen. Dit stuur is overigens niet met leder bekleed, want dat heeft een meerprijs van € 212. De passagiers vinden tussen de voorstoelen standaard een armsteun, de bestuurder kan de sleutel in zijn zak houden tijdens het starten. Ramen en spiegels worden (uiteraard) elektrisch bediend, net als de lampen en ruitenwissers die zich zonder inspanningen van de bestuurder laten bedienen. Mercedes maakt het lijstje af met de standaard aanwezigheid van cruisecontrol, achteruitrijcamera, automatische airconditioning (over één zone) en Dynamic Select voor meerdere rijmodi.

Al met al een redelijk complete aanbieding. Maar zoals we dat van de Duitse automerken gewend zijn, kan het altijd een beetje meer. De prijs kan dan ook flink oplopen door verschillende pakketten voor exterieur, interieur, veiligheid of andere luxe. Losse opties zijn uiteraard ook beschikbaar in de vorm van een panoramadak (€ 1.125), 16-inch vijfspaaks lichtmetaal (€ 545), elektrisch verstelbare voorstoelen (€ 762) of stoelverwarming (€ 351).

Benieuwd naar meer verschillen tussen de vorige en huidige A-klasse?