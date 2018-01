Slideshow

Back to Basics: Mazda 3 Niets te kiezen

Hoewel het einde voor derde generatie Mazda 3 in zicht is, verloopt de verkoop nog vrij stabiel. Sinds 2013 worden jaarlijks net geen duizend 3's verkocht. Veel klanten lopen niet warm voor de kaalste versie, maar wat biedt de hatchback met de standaarduitrusting?

Mazda 3 Hatchback S

€22.790

Wie de Mazda-dealer binnenstapt voor een nieuwe 3 kan kiezen uit een hatchback of een sedan. Aangezien deze rubriek voor de goedkoopste versie gaat, bestellen wij hier een hatchback. De sedan is er niet als S en kost als luxere TS hetzelfde (€25.790) als een vergelijkbare vijfdeursversie. In totaal zijn er vier uitrustingsniveau's, die verrassend belangrijk worden als je enkele opties wilt. Wie bijvoorbeeld cruise control wenst, stapt automatisch over op een hoger niveau. Ditzelfde geldt voor andere opties zoals automatische airco, navigatie en LED-koplampen. Deze zijn op in de S-variant domweg niet leverbaar. Wie met een budget van €22.790 naar de dealer gaat, krijgt een 3 met de 1,5-liter benzinemotor met 100 pk. Aan het blok koppelt Mazda een handgeschakelde zesbak. Wie een diesel prefereert wordt door Mazda vriendelijk doch dringend verzocht om de dikste versie te bestellen: de GT-M. Prijzen beginnen dan bij €34.835

Hoewel de keuze niet reuze is, heeft de S een behoorlijke standaarduitrusting. Aan de buitenkant is het niet heel spannend door de 'gratis' witte kleur, stalen wielen met wieldoppen en mistlampen in de voorbumper die schitteren door afwezigheid. Binnenin nemen alle passagiers plaats op met stof beklede zetels en kan er naar muziek uit vier speakers worden geluisterd. De muzieklijst op je telefoon speel je op de radio af door middel van een Aux-aansluiting. Wat opvalt is dat het 7-Inch touchscreen vervangen wordt door de radio met knopjes. Knopjes vindt de bestuurder verder ook op het stuur om de muziek harder en zachter te zetten. De duim bedient echter niet de cruise control, want daarvoor moet je zoals gezegd overstappen naar de duurdere TS-uitrusting (+€3.000). Qua veiligheid heeft Mazda veel in huis zoals de Smart City Brake Support en Lane Keep Assist. Standaard is het helaas allemaal niet: alleen Hill Launch Assist mag gratis mee.

Airco is een voorziening die elke 3 kent, hoewel er bij de S gewoon zelf aan de knoppen gedraaid moet worden. Vanaf de TS gebeurt dit automatisch. Verder biedt die TS (foto's drie en vier) de opties die je wellicht bij de S mist: 16-Inch lichtmetalen wielen, het 7-Inch beeldscherm en de cruise control zijn hierbij aanwezig. De echte luxepaarden willen misschien nog meer, zoals LED-verlicht, regen- en lichtsensoren en parkeersensoren op de achterbumper. Ga dan voor de TS+ waar Mazda €5.200 voor vraagt. Helemaal volgestopt is de GT-M: lederen bekleding, een achteruitrijcamera, Bose audiosysteem met navigatie en 18-Inch lichtmetaal zijn allemaal standaard. Aan de Mazda 3 hangt dan wel een prijskaartje van €30.990. Voor de kenmerkende rood-metallic lakkleur moet je ongeacht de uitvoering €849 bijlappen. Helaas biet de configurator weinig foto's, dus moeten we het met deze twee platen doen. De laatste twee foto's laten zien hoe een 3 in de TS-uitvoering eruit ziet. Met een standaard Mazda 3 heb je een nette auto voor de deur staan die veel voorzieningen stnadaard meekrijgt, maar sommige (essentiële) ook weer mist. Waarvoor zou jij kiezen? Laat het ons hieronder weten.