Lichtmetaal met wieldoppen Back to Basics: Lexus CT 200h

De (bijtellings)hoogtijdagen van de Lexus CT 200h zijn voorbij, maar de recente facelift van het model bewijst dat de auto er nog even tegenaan moet. Wat is er anno 2018 allemaal standaard op de instap-Lexus?

Met de nieuwe LS, de magnifieke LC 500(h) en de onlangs gelanceerde ES heeft Lexus momenteel genoeg nieuws in huis. Wie echter liever liefst zoveel mogelijk geld in de knip houdt, maar toch in een nieuwe Lexus wil stappen, komt nog altijd uit bij de CT 200h. Die auto werd gelanceerd in 2011, kreeg in 2014 de bekende 'Spindle Grille' en onderging onlangs opnieuw een facelift.

Lexus is erin geslaag de instapprijs onder de € 30.000 te houden: voor € 29.895 stap je in. Het basismodel, dat eenvoudigweg 'CT 200h' heet, biedt opvallend veel keuzemogelijkheden op het gebied van exterieur- en interieurkleuren. Waar de 'keuze' zonder bijbetaling bij andere fabrikanten doorgaans wordt beperkt tot één ingetogen optie, kunnen CT-kopers de carrosserie in het zwart of rood laten uitvoeren. Het met stof beklede interieur is er niet alleen in het zwart, maar ook in het beige of – jawel – rood. Zo kun je zonder een cent aan opties uit te geven toch een behoorlijk weelderig ogende auto langs de stoep parkeren. Een kleine (letterlijk) dissonant zijn dan wel de wielen, die met 15 inch opvallend klein zijn in dit segment. De redelijk eenvoudige vijfspaaks lichtmetalen exemplaren zijn afgewerkt met heuse wieldoppen, een bijzondere oplossing die onder meer ook op deToyota Prius bestaat.

Op het gebied van uitrusting laat zo'n 'crisis-CT' op het eerste gezicht bijzonder weinig te wensen over. Hier geen flauwe oplossingen met 'multimedia interfaces' en andere zaken die gewoon standaard horen te zijn, maar een complete auto met onder meer cruisecontrol, klimaatregeling met twee zones, elektrische ramen rondom en zelfs leer op delen van het dashboard. Ook wordt er standaard een audiosysteem met een kleurenscherm en zes speakers gemonteerd en kan de sleutel bij het starten gewoon in de broekzak blijven. Wat natuurlijk ook op elke CT zit, is de bekende hybride-aandrijflijn met de bijbehorende CVT-automaat.

Een nette standaarduitrusting betekent natuurlijk niet dat er niets meer te wensen is. De lijst met losse opties is in vergelijking met de eindeloze boekwerken van de Duitse concurrentie behoorlijk beperkt, maar de CT is dankzij vijf verschillende uitrustingsniveaus toch naar eigen smaak aan te kleden. Eén trede hoger dan het basismodel treffen we de CT 200h Bussiness Line (€ 31.795) aan, die voor een relatief bescheiden extra investering onder meer een navigatiesysteem (los € 990) ,16-inch lichtmetaal, een zelfdimmende binnenspiegel en parkeerhulp biedt. Is dat daarmee de betere keuze of stap jij met veel plezier in de eenvoudigste CT?