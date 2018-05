Keuze uit hele dure lakkleuren Back to Basics: Land Rover Range Rover Sport

Bij velen zal een Range Rover Sport in het lijstje van auto's staan die je ooit wel zou willen hebben. Dat kan, voor net geen 94 mille. Maar wat krijg je daarvoor van de Land Rover-verkoper? Alvast een kleine conclusie: meer dan genoeg!

Land Rover Range Rover Sport 2.0 SD4 S

€ 93.975

Met zijn grote broer, de Range Rover, staat de Range Rover Sport bovenaan het gamma van het merk. Met een vanafprijs die tegen een ton aanhikt, mag je ook wel het een en ander aan luxe verwachten in de SUV. Dat is de Engelsen ook gelukt, blijkt na een blik in de optielijst van de standaard Range Rover Sport S. Beginnend bij de motorisering: onder de enorme motorkap heeft Land Rover een 2,0-liter SD4 dieselmotor verstopt die 240 pk produceert. Daaraan koppelen de Engelsen een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Met deze viercilinder neemt een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h 8,3 seconden in beslag, de topsnelheid ligt op 207 km/h. Voor de benzineliefhebbers heeft Land Rover de 2,0-liter Si4 benzinemotor met 300 pk. Vraagprijs: € 103.845. De dankzij BPM-voordeel relatief voordelige plug-inhybride met 404 pk is met een vanafprijs van € 97.815 op papier de aantrekkelijkste uitvoering, maar vandaag gaan we voor de állergoedkoopste versie. Helemaal aan de top van het gamma staat natuurlijk de SVR. De crème de la crème met 5,0-liter V8 en 575 pk kost maar liefst € 210.365.

Dan de uitrusting. De instappers gaan als S door het leven. De optielijst van dertig kantjes leert ons dat een standaard Range Rover Sport prima in zijn spullen zit. Zo zijn led-koplampen, achtvoudig elektrisch verstelbare stoelen in generfd leder, Park Distance Control voor én achter en het touchscreen met audio en navigatie standaard. 19-inch lichtmetaal, klimaatregeling met twee zones en cruise control zijn eveneens present. Toch staat de optielijst vol met tal van ander luxe geweld. Zo kunnen de stoelen in elke denkbare leersoort worden uitgevoerd, lopen de prijzen voor de lakkleuren op tot een schrikbarende hoogte van € 8.297 en zijn er veertien verschillende wielen waaruit men kan kiezen.

Toch zijn er ook wat dingen aan te merken op de keuze die Land Rover maakt bij de standaarduitrusting. Zo gaat de achterklep enkel elektrisch open na een investering van € 636, kost een panoramadak minimaal € 2.074 extra en start de Range wel zonder gebruik van de sleutel, maar gaan de deuren niet 'keyless' open (+ € 636). De buitenspiegels, die zich wel elektrisch laten bedienen, klappen standaard niet elektrisch in (+ € 318). Dit zijn voorzieningen die je wellicht wel bij een auto met een vraagprijs van € 93.975 wel zou verwachten.