Back to Basics: Kia Picanto

Een nieuwe zaterdag, een nieuwe kale auto. Voor deze week duiken we de prijslijsten in bij het Koreaanse Kia. De aandacht gaat uit naar het model dat zich in februari de populairste auto van Nederland mocht noemen: de Picanto. Hoeveel auto krijg je voor net geen 12 mille?

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyLine

€11.895

De tijd waarin we voor € 10.000 een nieuwe auto reden, ligt al even achter ons. De eerste Picanto bleef nog wel ruim onder de magische grens, want die auto kocht je in 2005 in de kaalste vorm voor € 7.495. Nu ligt dat wat anders, want de goedkoopste Kia staat voor € 11.895 in de showroom. Die heeft een driecilinder met 66 pk waaraan een handgeschakelde vijfbak is gekoppeld. De topsnelheid ligt op 158 km/h en voordat er drie cijfers op de snelheidsmeter staan, ben je 14,5 seconden verder. Geen wereldprestaties, maar voor wie van A naar B wilt, volstaat het. De witte lakkleur van de computerfoto's is dé kleur voor de EconomyLine, want de tint vergt geen meerprijs. Verder herken je deze uitvoering aan de 14-inch stalen wielen met doppen, de zwarte plastic handgrepen en spiegelkappen (van de grijze Picanto) en de halogeen dagrij- en achterverlichting. Nu kun je een Picanto tegenwoordig natuurlijk zo veel mogelijk opleuken aan de buitenkant, zoals met onze duurtest-X-Line is gedaan, maar ook in deze basis behoudt de kleine Kia zijn guitige maar ook stoere uiterlijk.

Binnenin merk je wel gelijk dat je met een kale auto te maken hebt. Zo maakt het scherm voor het infotainment uit de duurdere Picanto's plaats voor een simpelere radio met knoppen. Dat de radio er überhaupt standaard in zit, mag trouwens wel genoemd worden. Een Clio krijgt deze namelijk nietaltijd van Renault mee. Aan de andere kant is de radio vrijwel de enige luxe waarover de EconomyLine beschikt. Ramen slinger je namelijk ouderwets open, de spiegels laten zich met de hand bedienen en ook airconditioning heeft een meerprijs. Daarnaast is het noemenswaardig dat slechts vier mensen in de Picanto EconomyLine mogen plaatsnemen, want voor een vijfde zitplaats vraagt Kia € 500. Wel worden de deuren centraal vergrendeld en heeft de Picanto een lichtsensor.

Omdat de configurator niet in afbeeldingen van een kaal Picanto-interieur voorziet, hebben we het grootste deel van de foto's bij Durmi Auto's geleend. De twee afgebeelde Picanto's zijn behoorlijk kaal, maar beschikken wel degelijk over enkele opties. Zo heeft de witte Picanto in kleur meegespoten handgrepen en spiegelkappen en mogen in de (optioneel) grijskleurige Kia wel vijf mensen mee.

Wie toch graag elektrische ramen, een airco en bluetooth heeft, neemt de EconomyPlusLine. Met dit pakket kost een Picanto minimaal € 12.995. Prijzen in het segment liggen dicht bij elkaar. Een fractie goedkoper zijn de Opel Karl (€ 11.699), Volkswagen Up (€ 11.690) en Peugeot 108 (€10.945). Een Fiat Panda (€ 12.195), Seat Mii (€ 12.150) en Ford Ka+ (€ 13.825) zijn weer enkele honderden euro's duurder. Welke kies jij?