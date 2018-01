Slideshow

Back to Basics: Jaguar XE Veel keuzes

Instappen in een Britse sedan van het luxe Jaguar. Bovenaan de prijslijst pronkt de XE met een vanafprijs van de boven de 45 mille. Maar in welke luxe waan je jezelf als alle vakjes in de optielijst leeg blijven? Deze week in Back to Basics: de Jaguar XE.

Jaguar XE 2.0t Pure

€ 45.140

Sinds zijn introductie in de Nederlandse prijslijsten eind 2014 wist Jaguar op het moment van schrijven ruim 1.600 klanten naar de plaatselijke dealers te trekken voor de kleinste sedan van het merk. In 2015 reden wij met een 180 pk sterke diesel en dat was een fijne eerste ontmoeting: "De koets is uitstekend in balans. Hoewel de besturing nog wel iets meer feedback had mogen geven, is het prachtig hoe secuur en snel de auto op stuurbewegingen reageert." Dit was destijds echter een afgeladen demonstratie-auto. Wie geen enkele optie selecteert, heeft op motorengebied in elk geval niets te klagen. Net als bij de Alfa Romeo Giulia dient een benzinemotor met 200 pk als basismotor. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h doet een XE daarmee in 7,1 seconden. Trap je door, dan eindigt dat op een topsnelheid van 238 km/h. Naast deze basismotor zijn er nog drie krachtigere benzine-versies met vermogens tot 380 pk. Dieselen kan vanaf € 47.160 met de 2,0-liter, die 163 pk levert. Standaard in elke uitvoering is de achttrapsautomaat.

Standaard is een XE in een Pure-jasje gehuld. Zoals van een premiummerk te verwachten valt, is die niet bepaald kaal. Zo zijn lichtmetalen 17-inchwielen en cruisecontrol inbegrepen. Ook is het stuurwiel met leder bekleed en bedien je vanaf hier het standaard gemonteerde Jaguar-audiosysteem met zes luidsprekers. Zoals op bovenstaande afbeeldingen te zien is, biedt Jaguar 'gratis' een vrolijke tint aan. Wij kozen voor 'Caldera Red', maar daarnaast kan er ook zonder bijkomende kosten worden gekozen voor 'Fuji White' of 'Narvic Black'. Andere kleuren vragen een extra investering. Zo heeft metallic lak een prijskaartje van € 1.000 en voor de twee premiumkleuren vraagt Jaguar € 1.697. Binnenin valt er echter minder te kiezen. Daar zijn de zetels in de Pure-uitvoering standaard met stof bekleed. Mensen die toch liever op leren exemplaren plaatsnemen, zijn gedwongen over te stappen op de € 2.300 duurdere Prestige-uitvoering. De kleur van de stof is echter wel in drie kleuren te verkrijgen. De leuning verstelt zich daarnaast altijd elektrisch.

Een kleine tegenvaller is het als de koplampen aangaan. Daar schijnen namelijk zowel overdag met dagrijverlichting als in het donker halogeenlampen. Xenon is een optie van iets meer dan duizend euro. Wie niet in de weer wil met oude landkaarten moet ook uitwijken naar de optielijst voor een navigatiesysteem. Om het systeem dat standaard in de XE zit uit te breiden met een navigatie, vraagt Jaguar € 847. Wie voor een geheel ander systeem gaat met een groot touchscreen, ziet de vraagprijs met € 3.029 stijgen. Voor meer luxe moet je verder aan de slag met de optielijst. Zo kosten parkeersensoren rondom € 1.166, al krijg je er dan ook meteen een camera bij. Is parkeren sowieso niet helemaal je ding? Neem dan de parkeerassistent die voor € 2.643 de auto zo in het vak zet. Keyless entry kost € 604 en een elektrische achterklep heeft een prijs van € 552. Vloermatten zijn, zoals we ook vaker hebben gezien, niet inbegrepen bij de vanafprijs. Voor een normaal setje matten vragen de Britten € 126. Wie voor meer premium wil gaan, waarbij de matten afgewerkt zijn met leer, stemt ermee in dat de vraagprijs € 261 hoger uitvalt.

Kijken we bij Duitse concurrenten, dan valt op dat de vanafprijs daar vaak lager ligt, maar ook het motorvermogen dan aanzienlijk lager uitpakt. Wie voor een gelijkwaardige motorisatie gaat, krijgt voor een vergelijkbaar bedrag een BMW 3-serie, Audi A4 of Mercedes-Benz C-klasse voor de deur. Voor dezelfde vraagprijs heeft Renault de Talisman in topversie Initiale Paris in de aanbieding. Welke zou jij kiezen?