Back to basics: Hyundai Ioniq Hybrid Geen lokkertje

De Hyundai Ioniq Hybrid is binnen z’n segment een ijzersterke aanbieding, wat ‘m eerder al een overwinning opleverde in een vergelijkende test met de Toyota Prius. Dat schreeuwt om een antwoord op de vraag: wat krijg je eigenlijk voor die instapprijs?

Hyundai Ioniq 1.6 GDI HEV i-Motion

€24.395

Begrijp ons niet verkeerd, de huidige Toyota Prius is een buitengewoon doordachte auto. Onzuinig rijden is met de iconische Japanner bijna onmogelijk en op dat gebied moet de Hyundai Ioniq het afleggen. Daar zet de Koreaan echter een fors lagere instapprijs tegenover, wat hem een jaar geleden een nipte overwinning opleverde. De eenvoudigste Ioniq, de i-Motion, staat voor net geen €25.000 in de prijslijst. Voor dat geld krijg je om te beginnen natuurlijk die hybride aandrijflijn én een automaat, want dat is tenslotte waar de druppelvormige auto z'n bestaansrecht aan dankt.

Qua uitrusting lijkt er evenmin reden tot klagen. Het begrip 'showroomlokker' is getuige de wat karig uitgeruste basis-i30 inmiddels tot Zuid-Korea doorgedrongen, maar dit beleid wordt bij de Ioniq niet toegepast. Adaptieve cruisecontrol, DAB+-radio inclusief een (klein) touchscreen, USB en Bluetooth, stuurwielbediening voor audio en cruise control, elektrische ramen rondom, een achteruitrijcamera, parkeersensoren, een rijstrookhulp en automatische verlichting: het zit er allemaal op. Het klapstuk is de climate control, een automatisch systeem dat standaard is opgesplitst in twee zones.

Op het eerste gezicht laat de Ioniq i-Motion dus bar weinig te wensen over. De andere uitvoeringen bieden dan ook vooral extra's in de categorie 'verwennerij', al is het navigatiesysteem van de Comfort daar wellicht een uitzondering op. De eenvoudigste Ioniq is aan de buitenzijde te onderscheiden door z'n gestroomlijnde 15-inch wielen, de halogeenkoplampen (in plaats van xenon of led) en dito achterlichten. Hyundai biedt daarmee bijzonder veel variatie op verlichtingsgebied aan. Niet alleen zijn er drie verschillende achterlicht-opties en drie verschillende soorten koplampen voor de Hybrid, de volledig elektrische versie krijgt weer een geheel eigen achterlichtindeling mee. Wat niet standaard is, is de staalgrijze kleur van de auto op de foto's. Wie niet wil bijbetalen voor de lak krijgt een witte Ioniq mee naar huis.

Binnenin moet de i-Motion-koper zich 'behelpen' met een ouderwets contactslot, een wat eenvoudiger instrumentarium, stoffen bekleding en een handmatig dimbare achteruitkijkspiegel, waar luxere uitvoeringen fraaiere alternatieven bieden. Is daar wat jou betreft mee te leven?

Hyundai toont in z'n configurator helaas te allen tijde een dik aangeklede versie met grote wielen en led-verlichting. Daarom zijn we net als bij de i30 uitgeweken naar foto's van een exemplaar dat te koop wordt aangeboden. De getoonde auto is te vinden bij Hyundai-dealer Siton in Sneek.