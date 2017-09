Slideshow

Back to basics: Hyundai i30 Wagon Gratis ruimte onafgedekte ruimte

Wie regelmatig de radio aan heeft staan, kan bijna niet gemist hebben dat Hyundai de i30 Wagon momenteel voor de prijs van een hatchback aanbiedt. Een leuke actie, maar wat krijg je eigenlijk voor de geadverteerde basisprijs?

Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI i-Drive

€20.495

Een kleine opmerking vooraf: de auto op de foto's is geen i-Drive, maar een Comfort, twee uitrustingsniveaus hoger. Helaas is Hyundai niet scheutig met afbeeldingen van minder rijk uitgeruste i30's en is de auto in de configurator te allen tijde een met chroom behangen exemplaar met ledlampen en groot lichtmetaal. Gelukkig bleek Hyundai-dealer Bartelen uit Fijnaart bereid foto's af te staan van een relatief bescheiden i30, die dus niet helemaal overeenkomt met wat hieronder beschreven wordt.

"Gratis meer ruimte", schreeuwt de advertentie waarmee Hyundai z'n Wagon-actie wereldkundig maakt. En inderdaad, met een prijs van net meer dan 20 mille biedt zo'n i30 Wagon veel auto voor z'n geld. Die gratis extra ruimte komt er bij basisversie i-Drive echter wel bekaaid vanaf, want een afdekking van de bagageruimte ontbreekt. Ook de inzittenden zullen voelen dat de eigenaar beknibbeld heeft op de voorzieningen, want airconditioning is evenmin aanwezig. Hyundai en Kia zijn over het algemeen niet kinderachtig met het volhangen van hun modellen, maar deze auto lijkt aan te tonen dat het ook anders kan.

Toch oogt de i-Drive zeker vanbinnen niet als een kale auto. Cruisecontrol en een radio zijn namelijk wel aanwezig en laten zich met knoppen op het stuurwiel bedienen. Dat oogt lekker compleet, al doet het ontbreken van 'lederlook'-materiaal op stuurwiel een pookknop daar weer wat vanaf. Een usb-aansluiting krijgt de i30-koper altijd mee naar huis, maar een Bluetooth-functie – en dus de mogelijkheid om handsfree te bellen – is pas standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau. Ook uniek voor de i-Drive is het ontbreken van een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en de handmatige raambediening achter. Ter compensatie is centrale deurvergrendeling mét afstandsbediening standaard. Ook valt Hyundai te prijzen omdat het niet beknibbelt op veiligheidsvoorzieningen. Van Driver Attention Alert tot alle mogelijke airbags en zelfs een rijbaanhulp: de basis-i30 krijgt het mee.

Aan de buitenkant is het verschil met de rijker bedeelde versies te overzien. De handgrepen zijn zwart en de verchroomde rand rond de raampartij ontbreekt, al geldt dat laatste ook voor sommige rijker uitgeruste varianten. Verder beschikt de instap-i30 niet over ledkoplampen en –achterlichten. Wie lichtmetaal wil, zal met de dealer in overleg moeten, want de i-Drive wordt standaard voorzien van stalen wielen met wieldoppen. Wie alsnog een echte eye-catcher van z'n Koreaanse stationwagen wil maken, moet durven: behalve 'Polar White' is ook 'Engine Red', Hyundai-taal voor knalrood, helemaal gratis. Ga ervoor!

Die kleurkeuze is overigens een van de weinige dilemma's waar de i-Drive-koper mee te maken krijgt. De binnenzijde is altijd voorzien van zwarte stof en onder de motorkap snort altijd de 1.0 T-GDI met 120 pk, die in alle gevallen wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Ten slotte is een kleine vergelijking met het volgende uitrustingsniveau, i-Motion, een opmerking waard. Voor €21.995 – dus €1.500 meer dan de i-Drive – biedt die auto wél een bagageruimte-afdekking, elektrisch bedienbare ramen rondom, een beter afgewerkt stuurwiel, airco, Bluetooth en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Is de i-Drive daarmee voor jou een regelrechte showroomlokker?