Japanse showroomlokker Back to Basics: Honda Civic

Slideshow

Met de term 'showroomlokker' doelen we op een basismodel dat zo kaal is, dat hij feitelijk een puur symbolische rol speelt; een luxueuzer model in de prijslijst is dan gewoonlijk de veel logischer keuze. De Honda Civic in S-trim is er een klassiek voorbeeld van.

Honda Civic 1.0 S

€25.250

Doorgaans vinden we bijzonder karig uitgeruste modellen vooral in prijslijsten van Duitse merken terug. De eenvoudigste versie van de Honda Civic is een vijfdeurs 1.0 i-VTEC met een handgeschakelde zesbak in S-trim en uit eerdere ervaringen weten we dat de Civic ook met de basismotor heerlijk rijdt. De S is voorzien van verchroomde raamlijsten, een zwarte grille, 16-inch vijfspaaks stalen wielen die er aardig in slagen op lichtmetaal te lijken en het bekende spoilerwerk dat op iedere vijfdeurs Civic standaard is. Als je twijfelt of een bepaalde Civic echt een S is, geeft de achterruit uitsluitsel. Bij ieder ander uitrustingsniveau prijkt daarop namelijk een nogal opvallende ruitenwisser, maar bij de S ontbreekt die.

Nu we het toch over opvallend hebben: de Civic van een gierigaard is onherroepelijk knalrood. 'Rally Red' is namelijk de enige gratis kleur en de prijsbewuste S-koper gaat natuurlijk geen €600 spenderen aan iets saais als grijs of zwart. Aan de binnenzijde is het uiteraard wel zwart wat de klok slaat, maar de stoffen bekleding ziet er prima uit. Stuur en pook zijn 'gewoon' van kunststof en dus niet met leer bekleed maar daarvan wordt de aandacht probleemloos afgeleid door het gapende gat dat bovenin de middenconsole prijkt. Op die plaats zit bij duurdere uitvoeringen het audio-of navigatiesysteem, maar in de basis-Civic blijft het daar oorverdovend stil (of leeg).

Het tweede grote gemis vinden we enkele centimeters lager, want de Civic-brochure zwijgt in alle toonaarden over airco in de S. Ook iets simpels als een afdekking voor de bagageruimte ontbreekt. Als schrale troost treffen we vier elektrische ramen aan en is er cruisecontrol. Ook op veiligheidsgebied is niet bespaard: een rijstrookassistent, zes airbags en automatische verlichting met automatisch grootlicht (!) zijn aanwezig.

Deze auto is dus niet in elk opzicht volledig kaal, maar mist wel een aantal bijzonder essentiële zaken. Het goede nieuws is dat de oplossing bijzonder eenvoudig is: ga voor een Civic in Comfort-uitvoering. Die versie is met een prijs van €26.790 dik 1,5 mille duurder dan de S, maar hij biedt voor dat geld wel mooi automatische airco, een audiosysteem met acht speakers en Bluetooth-connectiviteit, een handig scherm om bagage mee aan het oog te onttrekken, een ruitenwisser achter, lichtmetaal en zelfs stoelverwarming. Dan is er ineens nog maar bijzonder weinig te klagen en blijft er voor nog luxere uitvoeringen weinig anders over dan zich te concentreren op luxe als ledkoplampen, grotere wielen, panoramadaken en uitgebreider infotainment.