Back to Basics: Ford Fiesta Trend met rijstrookassistent

Ford gooit momenteel hoge ogen met de nieuwe Fiesta. De auto is in afgeladen vorm al verschillende keren aan bod geweest in (vergelijkende) tests in AutoWeek, maar wij willen natuurlijk weten wat er gebeurt als je al dat lekkers níet bestelt. Maak kennis met de Fiesta Trend!

Ford Fiesta 1.1 Trend

€16.465 (tijdelijk €15.715)

De Fiesta blijft scoren op de punten waarop hij in het verleden ook sterk was: rijdynamiek en fijne motoren. Ook het interieur is na de recente modelwissel weer helemaal bij de tijd, maar alle genoemde punten zijn wel enigszins afhankelijk van de uitvoering. Zo rijden we de auto in het huidige nummer als 1.0 EcoBoost in ST-Line-trim. Met 100 pk en een fraai aangekleed binnenste maakt de auto een uitstekende indruk, maar het hier getoonde exemplaar is op alle vlakken aanzienlijk minder bedeeld. Dat begint al met de motor. De ongeblazen 1,1-liter mag dan een tien procent grotere cilinderinhoud hebben, met 70 pk is deze Fiesta niet bepaald krachtig te noemen. Het blokje is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, wat de pookknop op de configuratorafbeeldingen ook mag beweren. Aan de buitenzijde kenmerkt de Trend-versie zich door een zwarte grille met een chromen omlijsting, relatief eenvoudige bumpers zonder mistlampen, en halogeenverlichting rondom. De wielen doen een krampachtige poging op lichtmetaal te lijken, maar wie dichterbij komt, ziet al snel dat het gaat om stalen exemplaren met doppen in 'spaakdesign'. Het koetswerk is geheel gespoten in de kleur 'Blazer Blue', die de Fiesta wat ons betreft niet misstaat. Tot slot is er nog de onvermijdelijke 'elephant in the room': deze Fiesta is een driedeurs. Het ontbreken van achterdeuren mag bij snelle versies dan als 'sportief' te boek staan, in de praktijk is het vooral onhandig. Omdat deze carrosserievariant hevig aan populariteit heeft ingeboet, zijn onder meer de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Renault Clio uitsluitend als vijfdeurs verkrijgbaar. Ford houdt echter vast aan het driedeursconcept.

Wie zichzelf door het forse portier een weg naar binnen heeft verschaft, komt terecht in een interieur dat afgaande op de configuratorplaatjes niet kaal oogt. Daar dient echter een kanttekening bij te worden geplaatst, want onder meer de afgebeelde cruisecontrol is op de kaalste Fiesta niet present. Het audiosysteem, dat fier boven op het dashboard prijkt, is wél standaard. Met zes luidsprekers, een kleurenscherm, Bluetooth en usb laat Ford zijn prijsbewuste klanten op dit gebied niet in de kou staan. Ook elektrisch bedienbare ruiten zijn natuurlijk present, net als airco, een uitgebreide boordcomputer, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en Fords bekende 'My Key', die het mogelijk maakt om bepaalde beperkingen op te leggen aan de gebruiker van een specifieke sleutel. Op veiligheidsgebied noteren we onder meer vijf hoofdsteunen, automatisch inschakelende verlichting, zes airbags en - jawel - een rijstrookassistent.

Wie een trede hoger op de uitrustingsladder wil gaan, komt meteen bij de behoorlijk 'volle' Titanium uit. Omdat die uitvoering altijd wordt gekoppeld aan een EcoBoost-motor wordt de 20.000-eurogrens dan direct overschreden. Het met losse opties aankleden van een Trend wordt daardoor aantrekkelijk. Een kleine greep uit de mogelijkheden: voor € 100 voegt Ford een ouderwetse cd-speler aan je audiosysteem toe, cruisecontrol staat voor € 120 te boek en die slimme 'door edge protectors', uitklappende beschermranden voor de deuren, maken je € 100 lichter. Ook voor wie minder dan dat bedrag wil uitgeven, valt er wat te kiezen. Een in hoogte verstelbare laadvloer kost bijvoorbeeld € 60 en voor een passagiersstoel die datzelfde trucje kan, moet je € 50 uit de knip trekken.

Wie slim met zijn geld omgaat, kan dus met een prima uitgeruste Fiesta Trend de Ford-showroom verlaten. De basisversie van Fords compacte aanbieding is met € 16.465 weliswaar duurder dan de eerder ten tonele verschenen concurrenten Seat Ibiza en Citroën C3, maar is ook aanzienlijk minder kaal. Tijdelijk biedt Ford de auto bovendien voor € 15.715 aan, voorwaar geen verkeerde aanbieding. Of vind jij van wel? We horen het weer graag!