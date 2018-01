Slideshow

Back to Basics: Fiat 500 Grijze muis?

Al sinds zijn introductie in 2007 is de Fiat 500 een hippe verschijning. Hij is te bestellen met de gekste wielen of stickers en beschikbaar in een breed scala aan kleuren. Maar wat blijft er over van het kekke autootje als je al deze opties niet aanstreept bij de bestelling? Wij presenteren: de Fiat 500 Pop.

Fiat 500 TwinAir 60 Pop

€ 16.295

Hoewel de auto al even meegaat, wist Fiat vorig jaar nog 6.000 500's aan de Nederlandse man en vooral ook vrouw te brengen. Daarmee is het nog steeds veruit de bestverkochte Fiat in ons land. Maar welke opties krijg je standaard mee en is het dan nog steeds een aantrekkelijke aanbieding? Voor de vanafprijs van net iets meer dan zestien mille staat er een 500 in Pop-uitvoering voor de deur. Onder de motorkap ligt voor dat geld een 60 pk sterke 1,0-liter benzinemotor. Dat houdt zeker niet over. Aan het blok is een vijfbak gekoppeld, zoals op de foto's ook te zien aan de hooggeplaatste pook in het interieur.

Hoewel de Fiat in verschillende vrolijke kleuren te bestellen valt, is er enkel één kleur standaard leverbaar. De kleine Italiaan wordt dan in het afgebeelde 'Grigio Carrara'-grijs gespoten. Jammer, want het maakt van het guitige uiterlijk een sombere bedoening. Toch wat over voor meer vrolijkheid? Andere matte kleuren, zoals pastelgroen, wit of rood, kosten een extra bijdrage van € 450. Aan mettalic lak, zoals de 'Blue Dipinto Di Blue', hangt een prijskaartje van € 595. Ook staat er een breed scala aan wielen tot je beschikking in de optielijst. Kijken we echter naar de standaarduitrusting, dan vallen er enkel deze plastic doppen aan te vinken. Andere doppen met iets meer kleur erin kosten € 65. Waar wel veel te kiezen valt, is binnen in de 500. Daar zijn twee soorten bekledingsstoffen en afwerkingskleuren beschikbaar in de standaarduitvoering. Zo levert Fiat de stof in een grijs-bruine of zwart-rode combinatie en wordt het stuur en andere panelen in ivoorwit of zwart afgewerkt. Te zien op de interieurfoto's fleurt het interieur een beetje op van het witte stuur en de rode bekleding. Anders wordt dat óók een heel grijs geheel.

Wat opvalt, is een scherm dat standaard op het dashboard pronkt. Het is uitgevoerd met een radio waarmee apparatuur via zowel aux als Bluetooth kan worden verbonden, is het ook mogelijk om deze te bedienen met de knopjes op het stuur. Navigatie is wel een extra optie, waarvoor een bedrag van € 1.295 moet worden afgetikt. Ook zijn de speakers voor de passagiers op de achterbank een extra optie van € 25. Ook voor andere voorzieningen die je waarschijnlijk graag tot je beschikking hebt, moet worden bijgelapt. Zo kost een handbediende airco € 995, cruisecontrol € 295 en een regen- en lichtsensor € 200. Om de achterbank in delen te kunnen neerklappen voor de weekendboodschappen moet ook worden bijbetaald: € 295. Wel standaard is een adressenboekje, altijd handig. Ook biedt Fiat twee jaar gratis 'Ciao Fiat Wegenwacht' aan.

Wie een stapje verder kijkt in de optielijst kan gaan voor de Popstar. Met een vraagprijs van € 17.045 zijn bij deze uitvoering lichtmetaal, airco en een in delen neerklapbare achterbank inbegrepen. De dikste uitvoering is de Sport. In de € 19.195 kostende 500 zijn opties als Apple Carplay & Android Auto en lichtmetalen 15-inchwielen standaard. Opvallend is wel dat ook bij de duurdere versies alleen de grijze exterieurkleur zonder bijkomende kosten leverbaar is. Neem jij genoegen met de grijze 500 zoals hier afgebeeld of zie je liever een vrolijker exemplaar de showroom uitrollen? Laat het ons ook deze week weer weten.