Back to Basics: DS 7 Crossback

DS 7 Crossback

DS staat sinds enige tijd op eigen benen en is sindsdien het premiumbroertje van Citroën. Als eerste 'eigen DS' staat de DS 7 Crossback nu al een paar weken bij de Nederlandse showrooms. Maar hoe premium is deze auto als wij hem in zijn kaalste hoedanigheid voor ons nemen?

DS 7 Crossback Chic

€ 43.190

We kennen de DS'en al jarenlang als premiummodellen van Citroën. Zo begon het 'herboren DS-avontuur' met de Citroën DS3, waarna modellen als de DS4 en DS5 volgden. De DS 7 is het eerste volledig nieuwe model dat onder merk DS valt. De eerstgeborene krijgt het gelijk zwaar, want hij betreedt het zwaarbevochten segment van de cross-overs. Vanaf iets meer dan 43 mille stap je in een diesel. Je krijgt dan de sleutels van een DS 7 met de BlueHDi 130 onder de kap. Met alle dieselrompslomp van tegenwoordig liever een benzine voor de deur? Bij DS staat het 180 pk sterke 1.6-benzineblok met daaraan een automaat gekoppeld voor € 45.690 in de prijslijsten. Bij de diesel met 130 pk ligt de topsnelheid op 195 km/h en neemt een sprintje naar de snelheid van 100 km/h 11,7 seconden in beslag. Verder staan er nog een sterkere benzine (225 pk) en diesel (180 pk) in de prijslijsten.

De naam van de instapper is niet gelijk een naam die je onderaan de ladder van uitrustingsniveau's zou verwachten: Chic. Eigenlijk dekt de naam de lading verder wel, want DS geeft een 'kale' 7 in de fabriek in het Franse Mulhouse veel spullen. Zo vindt elke DS 7-rijder standaard cruisecontrol, een groot scherm met DAB-radio en Bluetooth, elektrische ramen rondom en elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegelsin een DS 7. Ook monteert DS een batterij aan veiligheidssystemen zoals Driver Attention Warning, en staat de cross-over op lichtmetalen 17-inchwielen. De klimaatregeling heeft twee zones en het stuurwiel wordt altijd afgewerkt met leer. Al het noodzakelijke is dus aanwezig. Gek is dat DS voor de 7 verschillende optiepakketten heeft, maar die zijn voor de Chic niet beschikbaar. Zo is navigatie uitgesloten en gaat ook het Advanced Safety Pack met parkeersensoren en elektrisch inklapbare spiegels aan de neus van de Chic-bestuurder voorbij. Deze pakketten zijn op de duurdere Be Chic wel beschikbaar. De meest luxe So Chic is van vrijwel alles voorzien zoals standaard navigatie en het 'Pack Comfort Seats'.

Sommige opties zijn voor de Chic wel beschikbaar. Zo kost metallic lak € 990, parkeersensoren achter hebben een prijskaartje van € 350, voor en achter samen is € 550. Met de sleutel in de zak instappen en wegwezen? Voor € 500 is het mogelijk. Waar Hoeweleen DS 7 Chic voor een basismodel relatiefgoed in zijn spullen zit, ziet de buitenkant er toch wat kaal uit. De spierwitte lak neemt veel van het frivole uiterlijk weg. Ook werkt DS de 7 nu met veel zwarte plastic randen zonder chroom af: niet zo chic. Een beetje chroom vinden we wel terug rondom de zijruiten, maar verder is het een beetje een kale bedoening. Toch mag het de pret niet drukken, want DS zet een met BMW-vergelijkbare uitrusting neer (vergelijking met BMW X3 xDrive20iA van € 59.995). Is de Chic toch niet chic genoeg, dan kun je altijd voor de So Chic gaan. Met de basis-dieselmotor komt de prijs dan neer op € 46.700.

