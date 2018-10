Budgetstation Back to Basics: Dacia Logan MCV

Een (grote) compacte stationwagen voor minder dan 20 mille? Door de komst van de WLTP-norm lijken het vervlogen tijden voor auto's waar ruimte eigenschap nummer één is. Bij Dacia mag het echter nog, want voor nog geen 15 duizend pegels staat de Logan MCV voor de deur geparkeerd.

Dacia Logan MCV TCe 90 Ambiance

€ 14.680

Voor de naam Logan MCV moeten we even terug in de tijd, want in 2007 verscheen de eerste generatie van het model op de Nederlandse wegen. Op basis van de Logan sedan lanceerde Dacia de MPV-achtige MCV. Zeeën aan ruimte voor destijds nog geen € 10.000. In 2008 nam de Sandero het stokje in Nederland over van de Logan sedan over. De grotere Logan MCV behield vrijwel ongewijzigd zijn plekje in de showrooms tot de tweede generatie in 2013 verscheen. De naam bleef wonderbaarlijk genoeg behouden, want de stationwagon kwam op basis van de Sandero hatchback. De derde zitrij uit de eerste MCV verdween, want door de komst van de Lodgy was dat overbodig geworden.

Goed, de Logan MCV op basis van de Sandero dus. Met nieuwe prijzen sinds afgelopen september kost het model minimaal € 14.680. De Dacia wordt dan in het Ambiance-jasje gehezen. Onder de kap ligt de TCe 90: qua vermogen de enige die in ons land leverbaar is. Het 90 pk sterke blok geeft de stationwagen een topsnelheid van 175 km/h. Vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt 11,1 seconden in beslag. Voor dagelijks woon-werk-verkeer moet het volstaan. Schakelen gaat met een vijfbak en bij stilstand neemt het start-stopsysteem het geheel over.

Dan het uiterlijk van de Logan MCV Ambiance. De koper heeft keuze uit twee kleuren zonder ook maar één euro bij te leggen: wit of blauw. Beide lakkleuren vind je in de foto's en wij zouden altijd voor de donkerblauwe kiezen. Het maakt het geheel een stuk minder goedkoop dan met de witte lakkleur. Door de blauwe lak vallen alle zwarte kunststofonderdelen namelijk veel minder op. Spiegelkappen, handgrepen, dakrails, randen onderaan de deuren, boven de achterlichten, de rand boven de kentekenplaat én op de plek waar mistlampen op de voorbumper kunnen zitten: overal siert zwart kunststof. Door de witte lakkleur steekt dat toch wat extra af. De Logan MCV staat op 15-inch stalen wielen met plastic doppen, LED-verlichting vindt enkel zijn weg naar de dagrijverlichting aan de voorkant.

Binnenin de MCV zien we een herkenbaar interieur voor een Dacia. Waar fabrikanten, zoals moederbedrijf Renault, de radio nog wel eens wegstrepen uit de lijst met standaard voorzieningen, gebeurt dat bij de Logan niet. Passagiers kunnen hun mobiele apparaten zelfs aansluiten via Bluetooth of door een kabel in de USB-poort te pluggen. De bestuurder kan het systeem met een hendel achter het stuur regelen. Deuren laten zich op afstand centraal openen of sluiten en de zijruiten aan de voorkant gaan met een druk op de knop omhoog en naar beneden. De spiegels worden nog wel met de hand bediend. Luxe als cruisecontrol of airconditioning zijn enkel optioneel leverbaar. Handbediende airco kost € 495 extra, DAB+ op de radio heeft een meerprijs van € 95 en mistlampen aan de voorkant hebben een prijskaartje van € 195. Bij de € 16.180 kostende Logan MCV Lauréate zijn deze voorzieningen wel inbegrepen. De Lauréate is tevens ook leverbaar met de TCe 90 Bi-Fuel op LPG.