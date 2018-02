Slideshow

Back to Basics: Dacia Duster Spaar éven door

Dacia profileert zich vanaf het begin als budgetmerk. Anno 2018 is dat nog steeds zo, maar toch staan er in de showrooms geen kale verschijningen meer die 'goedkoop' schreeuwen. Vers van de pers is de nieuwe Duster. Hoe de rijkelijk aangeklede Prestige oogt wisten we al, maar nu is het de beurt aan de net geen 20 mille kostende Essential!

Dacia Duster TCe 125 4X2 Stop&Start; Essential

€ 19.280

In 2010 verschijnt er voor de eerste keer een SUV in Nederland met een Dacia-badge op de neus: de Duster. Na acht jaar dienst neemt de tweede generatie het stokje over. Het is Dacia gelukt om de Duster naar een hoger niveau te tillen, zonder het model onherkenbaar te veranderen. Na de test blijkt de motor levenslustig en is het onderstel soepel. De koper van een nieuwe Duster krijgt dan ook veel auto voor een lage prijs, want dat blijft het speerpunt. Met een vanafprijs van € 19.280 duikt deze C-segment SUV direct onder de instapprijzen van de meeste (kleinere) SUV's uit het zogenaamde B-segment. Voor die basisprijs krijg je de voorwielaangedreven versie met het 125 pk sterke 1,2-liter benzineblok. Dit is de enige benzinemotor die leverbaar is voor de Duster. Eenmaal boven de 2.500 tpm beschikt deze over voldoende levenslust en doet hij wat hij moet doen. De voorwielaangedreven versie scoort overigens netjes buiten de gebaande paden, maar voor het echte offroadwerk is de vierwielaangedreven versie een betere optie. Meerprijs: € 3.000.

Dacia heeft veel aandacht besteed aan de opties die leverbaar zijn voor de SUV, zoals keyless entry, automatische airconditioning en een dodehoekswaarschuwingssysteem. In de Essential schitteren deze voorzieningen echter door afwezigheid en staat er een flink kale Duster voor de deur. De buitenkant van de auto oogt daardoor wat karig. De standaard witte kleur heeft daar een groot aandeel in. Daarnaast dragen alle onderdelen die in zwart plastic op de auto worden gemonteerd, zoals de spiegelkappen en dakrails, bij aan een eenvoudige uitstraling. De hip vormgeven lichtmetalen wielen van duurdere versies maken plaats voor stalen 16-inch-exemplaren. Opvallend is dat de lichtmetalen wielen niet eens optioneel leverbaar zijn voor deze versie. Dat geldt overigens voor wel meer opties. Zo kan de bestuurder van een Duster Essential nooit gebruik maken van cruisecontrol.

Het stuurwiel is echter wel in hoogte én diepte verstelbaar, de voorramen zijn elektrisch bedienbaar, automatische verlichting is present en de radio met Bluetooth, DAB+ en stuurwielbediening is standaard. Airconditioning ontbreekt wel in dit rijtje, net als elektrisch bedienbare spiegels. De airco (+€ 595) staat samen met een reservewiel (+€ 145) als enige op de optielijst van de Essential. Mocht je aan het sparen zijn voor een nieuwe Duster, dan zouden wij aanraden om eventjes door te sparen. De stappen in de uitrustingsniveaus zijn namelijk niet gigantisch. De rijker uitgeruste Comfort beschikt bijvoorbeeld wel over cruisecontrol, mistlampen in de voorbumper en airconditioning, zaken die de meeste mensen toch graag willen hebben. De prijzen van de Duster Comfort beginnen bij € 20.680. De dikste Duster, de Prestige, rijd je vanaf € 22.180. De importeur geeft dan ook aan dat veel mensen voor een 'dure' uitvoering gaan. Begrijp jij dat, of opteer je toch voor deze recht-voor-z'n-raap-Essential?