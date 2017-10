Slideshow

Back to Basics: Citroën C3 Terug naar de 2CV?

Bij kleine Citroëns uit het verleden zat de charme ‘m vaak juist in het feit dat er niets op of aan zat, met de 2CV als het meest kenmerkende voorbeeld. Weet de C3 die sfeer vast te houden, of zit zo’n basisversie prima in de spullen?

Citroën C3 Live

€14.820

Het verregaand personaliseren van je auto is één van de belangrijke trends van deze tijd, en de Citroën C3 doet er volop aan mee. Dak, mistlamp-omlijstingen en spiegelkappen in een afwijkende kleur, opvallende wielen, bijzondere bekledingssoorten en 'Airbumps' op de flanken, het kan allemaal. Wie het geld liever in zijn zak houdt, komt bij de 'Live' uitvoering van Citroëns compacte model uit. Die auto is er alleen in combinatie met de PureTech 68-motor. Met net geen 70 pk moet je niet al teveel haast hebben, al is de eenvoudigste C3 met 951 kg niet bepaald zwaar.

Almond Green

Zoals we inmiddels gewend zijn in deze rubriek, valt er ook op andere gebieden weinig te kiezen. Zo is er maar één kleur. Die moet je smaak zijn, maar wij zijn fan. Citroën geeft namelijk niet het voor de hand liggende wit gratis, maar biedt in plaats daarvan 'Almond Green' aan. Een andere kleur kost €200,- (wit) of €595 extra. Dat geld houden we lekker in onze zak! Aan de buitenzijde is de 'schrapers-editie' op een aantal punten te onderscheiden van zijn beter bedeelde broertjes. Natuurlijk is de hele koets in één kleur gespoten en uiteraard ontbreken de airbumps en spatbordverbreders, maar dat geldt ook voor sommige andere versies. Nee, de koper met karakter onderscheidt zich met ongespoten handgrepen en dito buitenspiegels, het ontbreken van mistlampen voor, de 'Whaletail'-wieldoppen en de afwezigheid van dagrijlampen. Inderdaad: de bovenste verlichtingslaag van het eigenwijze C3-front bevat in dit geval gewoon halogeenverlichting.

Plastic

Ook aan de binnenkant onderscheidt de Live zich op een aantal essentiële punten van andere C3's. Natuurlijk ontbreekt de met fraai kunstleer beklede strip die op het dashboard van onze duurtester schittert, maar dat is niet zo verwonderlijk. Wel opmerkelijk is dat iedere vorm van infortainment ontbreekt. In plaats van een radio prijkt er een stuk plastic met een radio-vormig gat boven de ventilatiebediening. Daar is eveneens een leeg gedeelte te vinden, want airco is bij de Live een losse optie van €895.

Des te opmerkelijker –maar wel prettig – is dat cruisecontrol wél altijd aanwezig is. Ook elektrische ramen zijn present, zij het alleen voorin. Wie ook achter knopjes wil, moet daarvoor €150 meebrengen. Andere opmerkelijke afwezige is de bekleding van de armsteunen in de portieren, die nu dus uit een harde kunststof bestaan. Ook handmatig verstelbare spiegels komen we steeds minder vaak tegen. Met de sfeer zit het overigens wel goed, want dankzij de gele stiksels ogen de stoelen erg uitnodigend.

De C3 Live is dus niet bepaald compleet, maar met een prijskaartje van nog geen €15.000 is hij vriendelijk geprijsd. De enige concurrent die tot nu toe in deze rubriek aan bod is gekomen – de Seat Ibiza – is in basistrim nipt duurder en is vergelijkbaar uitgerust. Past de Live-uitvoering wat jou betreft goed bij de C3, of komt de auto in aangeklede vorm beter tot z'n recht?