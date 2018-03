Automaat én handbak Back to Basics: BMW X2

In het rijtje van de BMW X1 tot en met X6 bevond zich tot voor kort één gat: de X2. Afgelopen oktober was de tijd echter rijp en trok BMW het doek van de compacte cross-over. Wij kleden het model nu stap voor stap uit tot we de basisversie voor ons hebben staan. Hoeveel luxe blijft er voor BMW’s Goudlokje over na het wegstrepen van alle opties?

BMW X2 sDrive 18i

€ 44.895

In de huidige AutoWeek (nummer 12) neemt de X2 het op tegen twee andere nieuwkomers in het segment, de Volvo XC40 en de Jaguar E-Pace. De importeur stuurde ons voor de test op pad met de xDrive 20d. Deze heeft met alle denkbare opties een prijskaartje van net geen 78 mille. In vergelijking met de € 44.895 kostende instapper dus een flinke smak geld meer. Als instapper biedt BMW de 18i met het 140 pk sterke benzineblok. Bijzonder is dat BMW een zeventrapsautomaat voor hetzelfde geld meegeeft als een handgeschakelde zesbak. Vanuit stilstand heeft de X2 9,6 seconden nodig om drie cijfers op de snelheidsmeter te krijgen. De snelheid verdubbelt wanneer het gaspedaal ingedrukt blijft, want de top ligt op 205 km/h. Qua prestaties geeft de BMW dus weinig redenen tot klagen. Natuurlijk kan het sneller, maar als basisversie voldoet het. Kijken we naar de uitrusting, dan hinken we een beetje op twee gedachten.

Voor de buitenkant biedt BMW twee gratis kleuren aan: zwart of wit. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien in deze rubriek, maar (vooral) de witte tint geeft de anders stoere X2 een wat anoniem uiterlijk. Ook worden de zwarte kunststof onderdelen nu extra geaccentueerd, wat het geheel toch minder fraai maakt. Wel heeft de cross-over standaard lichtmetalen 17-inchwielen en mistlampen aan de voorkant. Wie deze laatste echter met ledtechnologie uitgerust wil hebben, tikt € 64 meer af. De achterlampen zijn wel standaard voorzien van ledjes, voor de koplampen kost het € 1.058 extra. Nemen we plaats op de stoffen zetels, dan staan we oog in oog met een typerend BMW-interieur. Bovenaan siert het beeldscherm waarop je het infotainmentsysteem bedient, hoewel de navigatie wel ontbreekt (optie: € 1.377). Zaken als elektrische ramen en spiegels, een middenarmsteun voorin, een regensensor en een met de hand geregelde airconditioning zijn ook aanwezig. Automatische airco met twee zones willen instellen heeft een meerprijs van € 630.

Wat echter een beetje tegenvalt, is het ontbreken van de cruisecontrol. Een potentiële X2-rijder die deze wel graag wil, is € 459 meer kwijt. Opvallend: ook bij de Audi Q5 van dik € 52.000 ontbrak de cruise, terwijl een Renault Clio van € 15.690 hier wel standaard over beschikt. Andere voorzieningen waar BMW meer voor vraagt, zijn onder meer een achteruitrijcamera (€ 427), een elektrische achterklep (€ 523) en een grotere brandstoftank (€ 53). In de configurator moet je trouwens vaak even oppassen. Zo zagen wij dat de zijspiegels voor een meerprijs van € 0 ook elektrisch inklapbaar kunnen zijn. Wie dat aanvinkt, moet echter ook gelijk 'even' de automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels van € 523 bestellen.

Al met al een prima aanbieding, hoewel het ontbreken van de cruisecontrol toch wat tegenvalt. Of de auto zo toch nog vol en uniek genoeg is, mag je hieronder laten weten.