Slideshow

Back to Basics: BMW 7-serie Nipt minder dan een ton

Toegegeven: de term ‘Back to Basics’ is maar moeilijk te rijmen met een auto als de BMW 7-serie. Toch kent ook deze toplimousine een basisuitvoering, die vermoedelijk door niemand wordt aangeschaft.

BMW 740e iPerformance

€98.900

Anders dan je misschien zou verwachten, is niet de minst krachtige benzine- of dieselmotor, maar de geavanceerde plug-in hybride de goedkoopste variant van de BMW 7-serie. Dat komt natuurlijk deels door de bpm, die voor deze 'schone' auto lager uitvalt, maar daarnaast BMW positioneert de 740e domweg niet al te hoog in de markt. Dat blijkt meteen als we de aandrijflijn onder de loep nemen, want de hybride is de enige variant die het met een viercilindermotor moet doen. Toch komt het totaalvermogen van de aandrijflijn uit op 326 pk, precies evenveel als bij de reguliere 740i en zelfs ruim meer dan de 265 paarden waarover de 730d beschikt. Daarmee lijkt de 740e op papier bijzonder aantrekkelijk. Waar de 730d voor minimaal €101.500 te boek staat en de 740i zelfs minimaal €105.101 moet opbrengen, is de plug-in als enige 7-serie voor minder dan een ton van jou. Het is dan ook niet zo gek dat de iPerformance-versie in Nederland de populairste motorisatie is.

Vijf kleuren leer

Dat het daarmee nog altijd een prijzige auto is, komt gelukkig terug in de standaarduitrusting. Wie erin slaagt de optielijst te negeren, zou zich zelfs kunnen gaan afvragen waarom er in vredesnaam nog extra's beschikbaar zijn voor deze auto. Volledig lederen bekleding, elektrisch bedienbare, verwarmbare voorstoelen met geheugenfunctie, een elektrisch verstelbaar stuurwiel met knoppen voor de audiobediening en cruise control, 12 speakers, navigatie, climate control met twee zones, een elektrisch bedienbare achterklep, openen en starten zonder de sleutel te bedienen, de bekende 'display key', luchtvering, parkeersensoren rondom, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels en ledverlichting rondom: het zit er allemaal op. Ook wie z'n auto graag zelf aankleedt, heeft wat te kiezen zonder bij te betalen. Voor de buitenzijde beperkt die keuze zich tot zwart en wit, maar binnenin kan er gekozen worden uit Dakota-leer in de kleuren zwart, (bijna) wit, beige, mokka en cognac, waarbij de bovenzijde van het dashboard in veel gevallen bovendien nog in zwart én bruin te krijgen is. Wij gaan voor deze configuratie voor een zwart exterieur en een binnenste in 'Canberrabeige' met een zwart dashboard, zonder daarvoor een cent bij te betalen.

High Executive

Inpakken en wegwezen, dus? Zo simpel ligt het helaas niet, want wie zichzelf wél een blik op de optielijst gunt, komt waarschijnlijk thuis met een compleet andere auto. Om te beginnen, dient er een keuze te worden gemaakt voor de reguliere of lange (L-) carrosserie. Laatstgenoemde staat voor minimaal €104.908 te boek. Vervolgens moet er gekozen worden uit achter- of vierwielaandrijving en een automaat met of zonder schakelflippers, waarna de beslissing moet vallen of de auto wel, of niet als High Executive wordt uitgevoerd. Dat pakket kost €8.995. Nog niet zo lang geleden kocht je daar een nieuwe auto voor, maar bij BMW staat het bedrag voor een verzameling opties die 'los' voor veel meer over de toonbank zouden gaan. Hoe fraai de auto standaard ook is, zaken als comfortstoelen, zonneschermen voor de achterruiten, climate control met vier in plaats van twee zones, een achteruitrijcamera, Harman Kardon-audio en adaptieve koplampen zijn toch wel érg fijn.

Foto: dit exemplaar is voor minimaal €20.000 aangekleed

Snoepwinkel

Zelfs na het aanvinken van die 'verzamel-optie' ligt er nog een uitdaging voor de BMW-verkoper, want feitelijk begint het aankleden nu pas. Wil je meer chroom op de buitenkant? Dan is het exterieurpakket 'Pure Excellence' van €950 een uitkomst. Liever sportief? Dat kan, vink dat M-pakket à €7.422 maar aan. De lijst met losse opties is nauwelijks te overzien. Een schuif- óf panoramadak, grotere wielen, laser-koplampen, bijzondere lakkleuren, fraaiere leersoorten, sierstrips in edelhout, individueel verstelbare massagestoelen achter, alcantara op het plafond en stoelventilatie: het is slechts een kleine greep. Ook adaptieve cruise control, een voorziening die bij een Toyota C-HR gewoon standaard is, vereist een extra investering. Toch is de optielijst van een 7-serie eerder een snoepwinkel dan een manier om onmisbare zaken toe te voegen. De potentiële koper die tot in detail het perfecte exemplaar wil samenstellen, kan daar gerust een dagje voor uittrekken. Is dat verstandig, of is 'kaal' wat jou betreft mooi genoeg?