Back to basics: Audi Q5 Voetjes van de vloer

De optieprijzen van Audi zijn berucht en wie wil, jaagt zo’n nieuwe Q5 zo over de magische grens van de ton. Wat er gebeurt als je dat niet doet, bekijken we vandaag!

Audi Q5 2.0 TDI 150 pk

€ 52.610

De voordeligste Audi Q5 is een diesel, een 150 pk sterke 2.0 TDI die standaard wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dat is bijzonder, want zijn belangrijkste concurrenten zijn in hun laatste vorm uitsluitend leverbaar als automaat. Bij de XC60, X3 en GLC krijgt de dieselrijder bovendien minimaal 170 pk voorgeschoteld, waarbij Volvo en BMW zelfs voor 190 pk gaan. Ook de hybride Lexus NX heeft meer vermogen en natuurlijk een automaat. Echt traag wordt de Q5 er niet van, want met een 0-100-tijd van 9,7 seconden is prima te leven.

Dat koppelingspedaal is niet de enige reden waarom je voeten het bovengemiddeld druk hebben, want cruisecontrol ontbreekt op de voordeligste Q5. Voor € 347 zit het erop, maar vandaag vinden we dat natuurlijk veel te duur. De geldbewuste Q5-koper neemt plaats op zwarte stof en kijkt uit op een dashboard met zilverkleurige sierpanelen. Audi monteert standaard automatische airco en een redelijk uitgebreid audiosysteem met MMI, acht speakers en Bluetooth. Navigatie is dan weer niet present en wie verschillende zones in zijn klimaatregeling wil, moet eveneens bijbetalen. Ook het instrumentarium is wat eenvoudig, want het bestuurdersinfosysteem met een 7-inch kleurenscherm ontbreekt op de instapversie. Irritant afwezig zijn de parkeersensoren. Ook onwennig in deze klasse is het feit de buitenspiegels niet elektrisch inklapbaar zijn en een alarm eveneens ontbreekt.

Aan de buitenkant is de 'krenterige' Q5-rijder te herkennen aan de kunststof randen langs dorpels en wielkasten. Het 17-inch lichtmetaal is, hoe bizar wellicht ook, bijzonder klein voor dit segment. Led-achterlichten en xenonverlichting zijn aanwezig, duurdere versies krijgen led-koplampen mee. Chroom is in zeer beperkte mate aanwezig, de ruiten zijn in zwarte strips gevat. Wie dat wil opvangen door een vrolijke kleur te kiezen, komt 'voor niks' niet ver: zwart en wit zijn de enige gratis opties.

Natuurlijk heeft ook Audi een pakket in de aanbieding dat de meeste 'problemen' die je met deze auto kunt hebben in één klap oplost. Dat pakket heet Pro Line en biedt onder meer uitgebreidere klimaatregeling, navigatie, een kleurenscherm tussen de klokken, alarm, parkeerhulp, cruisecontrol en een elektrisch bedienbare achterklep. Daarvoor dien je echter wel € 3.400 extra over te maken. Een aanrader, of hou je dat geld liever in je zak?