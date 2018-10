Welke van de twee? Back to Basics: Audi Q2

Het modieuze paradepaardje onder Audi's cross-overs zijn. Dat is eigenlijk in een notendop de taak van de Q2. Voor de kleinste 'hoge' Audi hoeft het niet per se ruim te zijn of heel bruikbaar, maar vooral leuk en hip. Voor iets meer dan 32 mille doet hij een poging. Een rijk uitgeruste poging?

Audi Q2 1.0 TFSI Sport óf Design

€ 32.315

Na de Q7, Q5 en Q3 volgde in 2016 de compactere Q2. De auto kenmerkt zich door uiterlijke gelijknissen met de eerste A1, maar is verder gebaseerd op de bekende techniek. Ten opzichte van de Q3 levert de Q2 bijna 20 centimeter in, waardoor hij het theoretisch gezien opneemt tegen de Renault Captur of de Mazda CX-3. Door de hogere prijs en het 'premium'-karakter kun je hem eigenlijk eerder als concurrent voor de Mini Countryman scharen. Hip vormgegeven, hoog op de poten en van alle luxe voorzien, toch? Voor € 32.315 heb je keuze uit twee basisuitvoeringen: de Sport of de Design. Over de uitrusting later meer, eerst eens zien wat in het vooronder van beide varianten ligt. Instappen kan met de 1.0 TFSI benzinemotor, die 116 pk levert. De top ligt met die motor op 197 km/h, een sprint vanuit stilstand naar 100 neemt iets meer dan 10 seconden in beslag. Aan het blok koppelt Audi een handgeschakelde zesbak. Naast de driecilinder staan er twee sterkere viercilinders met 150 of 190 pk in de configurator, maar voor de dagelijkse kilometers moet de 1.0 TFSI volstaan.

Voor zowel de Sport als Design hanteert Audi vrijwel dezelfde standaarduitrusting. Zo is een Q2 altijd voorzien van een handmatig in te stellen airconditioning, MMI-multimediasysteem, elektrische ramen rondom en een met leder bekleed sportstuurwiel. De lak is 'gratis' in twee kleuren leverbaar: 'Briljant Zwart' (Sport op de foto's) of 'Ibis Wit' (Design op de foto's). Voor metalliclak vraagt Audi minimaal € 868, wat kan oplopen tot € 3.221 voor een 'parellak'. Wielen zijn altijd van lichtmetaal voorzien: de Sport van 17-inch, de Design met de multi-spaak exemplaren. Verschil tussen beide versies zit hem in de details. Zo is het interieur in de Sport vooral met rode accenten afgewerkt, terwijl de Design wordt gekenmerkt door witte sierstukken. De 'blade' op de C-stijl aan de buitenkant wordt in verschillende kleuren leverbaar, zoals metallic-zilver bij de Sport. In de koplampen doen halogeenlampen bij beide varianten al het werk.

Toch valt er voor het geld dat Audi vraagt ook wat op te merken aan de lijst met standaard voorzieningen. Zo is de Q2 niet voorzien van cruisecontrol, navigatie, parkeerhulp of ledlampen. Zoals we Audi kennen, zijn dergelijke voorzieningen wel in pakketten leverbaar, zoals de Pro Line Plus voor € 4.380. Eerder genoemde opties zijn dan wel aanwezig in de Q2, maar de vanafprijs ligt dan ook gelijk op bijna 37 mille. Dat is stiekem best veel geld voor een Captur-concurrent.