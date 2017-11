Slideshow

Back to Basics: Alfa Romeo Giulia Knalrood en razendsnel!

Alfa Romeo weet kennelijk hoe het zijn liefhebbers moet behagen. De voordeligste Giulia is namelijk niet alleen uiterst vlot, maar ook nog eens bijzonder kleurrijk!

Alfa Romeo Giulia 2.0 200 pk

€ 41.080

Het motorengamma van de Alfa Romeo Giulia kent een interessante bandbreedte. Bij de dieselmotoren loopt het spectrum van 136 naar 210 pk, waarbij de voordeligste variant – die ook nog eens handgeschakeld is – voor € 41.180 van jou is. Op benzine begint het feest bij niet minder dan 200 pk. Dan zou je denken dat die auto fors duurder is dan de instapdiesel, maar niets is minder waar: met € 41.080 is dit de voordeligste Giulia die er is. Als bonus krijg je dan ook nog eens een automatische transmissie mee, want die is altijd standaard bij deze motor. De immense schakelflippers, die met een beetje fantasie aan die van een Ferrari doen denken, horen daar niet bij. Die maken onderdeel uit van het 'Performance Pack' voor de automaat, een optie van € 2.595 die daarnaast een actief onderstel en een sperdifferentieel omvat.

Daar kunnen we als 'Back to Basics-rijders' natuurlijk niet aan beginnen, maar wat krijg je wél voor je zuurverdiende 41 mille? Best veel, eigenlijk. Klimaatregeling met twee zones, een regen- en lichtsensor, een audiosysteem met acht speakers, DAB+ en audiobediening op het stuur, cruisecontrol, elektrisch bedienbare ramen rondom en ledachterlichten, het zit er allemaal op. Ook lichtmetaal is standaard, al zijn er fraaiere wielen beschikbaar dan deze 16-inch-exemplaren. 'Kale' Giulia's zijn verder te herkennen aan het feit dat de chroomstrip rond de zijruiten ontbreekt (kan los worden bijbesteld) en de halogeenkoplampen. Ook heeft een Giulia met deze 2.0 of één van de twee voordeligste diesels alleen een uitlaat aan de linkerzijde van de achterbumper, terwijl andere versies op dat gebied symmetrisch zijn.

Natuurlijk zit de prijsbewuste Giulia-koper niet op leer, maar de met zwart stof beklede zetels zien er wat ons betreft alsnog erg aanlokkelijk uit. Snuisterijen als elektrisch inklapbare buitenspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel en stoelverwarming ontbreken, maar dat is niet zo verbazingwekkend. Irritanter is wellicht dat deze Giulia niet over parkeersensoren beschikt. Ook het ontbreken van een neerklapbare achterbank kan erg onhandig zijn, maar beide items zijn gelukkig tegen een geringe meerprijs te verkrijgen.

Ten slotte is er nog het thema 'kleur'. Wie alle Back to Basics-auto's onder elkaar zet, ziet dat wit, donkerblauw of zwart de meest gangbare 'gratis' opties zijn. Alfa Romeo zwemt tegen de stroom in en vraagt geen meerprijs voor de tint 'Rosso Alfa'. Waarom we dan toch zoveel zwarte Giulia's zien, is de vraag, want dat vraagt een investering van € 495.

De enige andere auto uit dit segment die het tot nu toe tot deze rubriek schopte, is de Mercedes-Benz C-klasse. Met een prijs van € 37.983 is die auto voordeliger, maar daar zet Alfa Romeo het nodige tegenover. Zo krijgt de C-klasse geen 200 pk sterke 2.0, maar een 1.6 met 136 pk mee. Dat blok is bovendien gekoppeld aan een handbak, terwijl het voor velen zo essentiële cruisecontrol bij de Duitser ontbreekt.