'Baby-NSX' blijkt Honda Sports Vision Gran Turismo Digitale creatie wakkert hoop aan

Al jaren houdt de mogelijke komst van een NSX-broertje de gemoederen in autoland bezig. Nu is duidelijk dat het raadselachtige model waarvan al twee keer patentschetsen zijn opgedoken, een digitale concept-car blijkt te zijn.

Twee jaar geleden doken al patentschetsen op van een sportief gelijnde Honda waarover veel te weinig bekend was. De auto werd geïnterpreteerd als een 'baby-NSX', een model dat Honda onder de NSX op de menukaart zou kunnen zetten. Dit jaar dook de mysterieuze auto opnieuw op, al was hij van zijn dak ontdaan. Het lijkt er nu zeer sterk op dat de in nevelen gehulde Japanner deze Sports Vision Gran Turismo is.

Racegame Gran Turismo Sports ligt over ongeveer een week in de schappen en net als veel andere fabrikanten heeft Honda speciaal voor die gameserie een concept-car bedacht: de Sports Vision Gran Turismo. Officiële informatie hebben we nog niet, maar we kunnen de strak gelijnde auto, waarschijnlijk met digitaal uitneembaar dakje, wel alvast vanuit alle hoeken bekijken.

Veelal zijn de Vision Gran Turismo-concepts die autofabrikanten onthullen slechts digitale concept-cars die weinig met een toekomstig productiemodel te maken hebben. Of dat ook voor deze Honda Sports Vision Gran Turismo geldt, valt nog te bezien. We hopen stiekem dat er meer in deze digitale nieuwkomer zit.