Baas Tesla's Autopilot vertrekt

Het hoofd van de afdeling die Tesla's Autopilot ontwikkelt, is vertrokken bij de maker van elektrische auto's. Autopilot is het systeem waarmee auto's en binnenkort vrachtwagens van Tesla deels zelfstandig kunnen rijden. Op termijn moet dat geheel zelfstandig worden. Autopilot ligt onder een vergrootglas door een dodelijk ongeluk in Californië waarbij het systeem was ingeschakeld.

Jim Keller werkte twee jaar bij Tesla. Hij wil zich weer gaan richten op het ontwikkelen van computerchips. Volgens geruchten gaat Keller bij Intel aan de slag. Hij werkte voor hij bij Tesla aan de slag ging bij chipmaker AMD.

Keller had sinds vorig jaar zomer de leiding over Autopilot. Pete Bannon volgt hem op als ontwikkelaar van de hardware voor Autopilot. Andrej Karpathy, die sinds vorig jaar de baas is over onder meer kunstmatige intelligentie en de manier waarop het Autopilot-systeem de camerabeelden verwerkt, krijgt nu de volledige software-tak van Autopilot onder zijn hoede.