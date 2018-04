Off-road-sedan Aznom maakt Atulux van Ram 1500

Het Italiaanse designhuis Aznom heeft zijn kunsten losgelaten op de Ram 1500. De pick-up van FCA is nu geen pick-up meer, maar volgens zijn makers een ‘all-terrain luxury sedan’. Opmerkelijk is hij in elk geval.

De Aznom Atulux, die tijdens Top Marques in Monaco werd onthuld, lijkt onder de raamlijn identiek aan de Ram 1500 zoals we die ook in Nederland geregeld tegenkomen. Het stevig verlengde dak is echter op geen enkele manier te missen en maakt toch een echte blikvanger van de Italiaanse creatie. De extra ramen lijken op het eerste gezicht een vreemde, ingekorte versie van de bekende 'huif', maar het verlengde dak is volledig met de auto versmolten. Ook het restant van de bak is aan de bovenkant afgedekt. De laadklep van het origineel blijft wel behouden, waardoor de ongetwijfeld aanzienlijke kofferbak door een soort grote brievenbus dient te worden volgeladen.

Binnenin draait alles om luxe. Achterpassagiers zitten vrijwel tegen de achtteruit aan, een stuk glas dat zijn te openen paneel overigens heeft behouden. Dat vereist wat klimwerk vanaf de achterportieren, maar betekent wel dat beenruimte in overvloed aanwezig is. Twee losse, elektrisch verstelbare zetels, meters leer en hout en een heuse minibar in de middenconsole zorgen voor het ware limousinegevoel. Volgens zijn makers kan de auto 'op elk terrein in absoluut comfort' uit de voeten.

Aznom is niet voor het eerst in beeld. Het bedrijf dompelde eerder onder meer een Mini Clubman onder in een bad met luxe. Wat je ook van de Atulux creatie vindt, de Atulux is hiermee wel mooi eerder dan de op handen zijnde Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept. Ook dat blijkt een SUV-achtige sedan te zijn.