Je verwacht het niet Avensis verkoopt beter dan Talisman

Slideshow

Van de bijna 10 jaar oude Toyota Avensis zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar in Europa meer exemplaren verkocht dan van de Renault Talisman, die sinds begin 2016 op de weg is.

Dat blijkt uit een segmentoverzicht van Automotive News Europe op basis van getallen van JATO Dynamics. De Avensis ging tot en met mei 9.551 keer op kenteken, de Talisman 8.702 keer. Die aantallen liggen respectievelijk 20 en 45 procent lager dan in 2017.

In Nederland zijn de kaarten anders geschud. Hier bezet de Talisman, gemeten tot en met juli, met 642 exemplaren de 114e plaats in de verkooplijst. De Avensis werd slechts 45 keer op kenteken gezet en vinden we terug op plek 219.

De bestverkochte traditionele (sub-premium) zakensedan is de Volkswagen Passat, met tot op heden 1.954 registraties in Nederland. Het model moet de C-Klasse en 3-Serie voor zich dulden. Ook in de rest van Europa gaat de Passat aan kop. Tot en met mei verlieten 74.791 stuks de showroom. De Duitsers verkochten dus ruim acht keer zo veel exemplaren van hun min of meer gelijktijdig geïntroduceerde sedan dan de Fransen. De Avensis verscheen in 2009 op de markt en onderging sindsdien drie facelifts, de meest recente in 2015. De Talisman, vers als hij is, moet de eerste opfrisbeurt nog krijgen.

Niet alleen de Passat, maar ook auto's als de Skoda Suberb en Opel Insignia profiteren van het feit dat de zakensedan in Duitsland nog immer populair is. Volgens JATO groeide het segment in de eerste vijf maanden van dit jaar bij onze oosterburen met 4 procent naar 68.646 exemplaren. In Frankijk kromp dat deel van de markt juist met 29 procent naar 16.402 exemplaren.