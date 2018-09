Van A-Limousine tot 3-serie Touring AutoWeek-lezer Spot Nürburgring-special

Je hebt fanaten die elk weekend hun camera's langs dé Ring nabij het Duitse Nürburg opstellen, maar wat komt er dan allemaal voorbij de lens gereden? AutoWeek-lezer Jeroen Westhuis belandde een weekend tussen de testcoureurs en kwam al dit nieuws tegen. Tijd om eens te zien wat hij allemaal heeft gespot.

Om maar met de deur in huis te vallen: écht belangrijk nieuws zit er dankzij onze alerte spionagefotografen niet meer bij. Desalniettemin is de serie foto's van Jeroen het vermelden waard! Wat dacht je bijvoorbeeld van de gloednieuwe Mercedes-Benz A-klasse Limousine, die zonder enige camouflage zijn laatste testmeters maakt? De A-klasse Limousine - de Europese tak van Mercedes-Benz noemt de auto overigens gewoon A-klasse Sedan - is iets langer dan zijn hatchback-broertje en is in eerste instantie met één diesel- en één benzinemotor leverbaar. Tijdens de autoshow in Parijs zien wij hem voor het eerst in het echt en nog voor de jaarswisseling staat het model bij de Nederlandse dealers vanaf € 37.293. Jeroen spotte verder drie andere auto's met een (afgeplakte) Benz-ster. Eén daarvan is de recentonthulde GLE-klasse, dus die kennen we nu. De andere heeft echter nog wat geheimen voor ons, want daar gaat het om de gloednieuwe B-klasse. De compacte MPV is in de loop der tijd al wat camouflage verloren, maar lijkt nu wel erg klaar te zijn voor zijn onthulling. De derde generatie B-klasse zal naar verluidt op de beursvloer in Parijs zijn gezicht laten zien. Als laatste Mercedes zien we een G-klasse AMG voorbij rijden.

Naast een rits testrijders van Mercedes trotseerden ook andere merken de Nürburgring. Zo maakte Volkswagen een aantal ronden in de nieuwe T-Roc 'R', de sportieve versie van de hip getekende cross-over. Ook de BMW 3-serie mocht als sedan en stationwagon het circuit trotseren voor de vrijwel laatste testkilometers, want ook dit model wacht zijn werelddebuut tijdens de autoshow in de Franse hoofdstad. Een minimaal ingepakte Porsche 911 en een Toyota Supra passeren eveneens de revue. Als laatste zien we ook nog Chevrolets hagelnieuwe Corvette, het nieuwe model mét middenmotor. Al met al een vruchtbare dag dus. Dank Jeroen voor het opsturen van de plaatjes.