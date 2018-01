Slideshow

Autoverkopen VS: lichte dip SUV haalt sedan in

Net als in Europa wint de SUV in de VS nog altijd aan populariteit. 2017 gaat de boeken in als het jaar waarin de hoogpotige de sedan voorbijstreefde, maar ook als een jaar waarin een lichte daling in de verkoopcijfers moest worden genoteerd.

In totaal werden er namelijk zo'n 17,2 miljoen auto's verkocht, tegenover 17,5 miljoen in het recordjaar 2016. Daarmee moet de eerste daling in de jaarlijkse verkopen sinds de crisis van 2008 en 2009 worden genoteerd, al is 17,2 miljoen natuurlijk nog steeds een imposant aantal. Zoomen we in op de populairste modellen, dan zijn er een aantal verschuivingen zichtbaar. Net als in Europa wint de SUV in de VS nog altijd aan populariteit. In de categorie 'cars' waren het in de afgelopen jaren steevast de Honda Accord en de Toyota Camry die er met de eerste plek vandoor gingen, maar inmiddels zijn die auto's ingehaald door de Nissan Rogue en de Toyota RAV4, die op de eerste plek eindigt. Ook de Honda Civic passeert de Camry, die zijn verkopen met 12,3 procent ziet inzakken en genoegen moet nemen met plek 4. De Honda CR-V, opnieuw een SUV dus, volgt op de voet, daarna verschijnt de Accord pas in beeld.

Dit vertelt echter niet het hele verhaal, want de populairste voertuigen staan in de VS niet bekend als 'cars'. Inderdaad: de 'truck' staat nog altijd ruimschoots boven aan de lijst. Sterker nog: de pick-ups van de Grote Amerikaanse Drie – Ford, General Motors en Chrysler – vullen samen het podium. De Fords uit de F-Series, dus de F-150 en zijn zwaardere soortgenoten, zijn goed voor een verbijsterende 807.379 voertuigen. Daarmee verkocht Ford 0,8 procent meer trucks en is het voertuig ruim tweemaal zo populair als de populairste 'gewone' auto. De nummer twee, de Chevrolet Silverado, volgt op eerbiedige afstand met 518.188 exemplaren. Rams trucks sluiten de top-drie af met 455.816 verkochte bakbeesten. Inclusief trucks ziet de top-tien van populairste voertuigen in de VS er daarmee als volgt uit:

Model Aantal Positie 2016 Verschil 1. Ford F-Series 807.379 1 0,8% 2. Chevrolet Silverado 518.188 2 -8,4% 3. RAM 1500/2500/3500 455.816 3 -4,8% 4. Toyota RAV4 375.052 8 8,0% 5. Nissan Rogue 363.293 10 14,7% 6. Honda Civic 345.880 6 -6,7% 7. Toyota Camry 343.750 4 -12,3% 8. Honda CR-V 340.912 7 -2,3% 9. Toyota Corolla 309.227 5 -19,3% 10. Honda Accord 300.540 9 -12,5%

Bron: Focus2Move.com