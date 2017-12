Slideshow

Autoverkopen november in de plus Stijging van 17,6 procent

November was een goede maand voor de Nederlandse autoverkoop. Er zijn 37.113 nieuwe personenauto's op kenteken gezet.

Dat is 17,6 procent meer dan in november vorig jaar. Het totaal aantal nieuwe auto's dat dit jaar op kenteken is gezet, komt daarmee uit op 397.258 stuks. Dat aantal ligt 50.249 stuks hoger dan in de eerste elf maanden van 2016, een stijging van bijna 15 procent.

Renault was in november het populairste merk op de Nederlandse automarkt. Met 4.564 verkochte exemplaren is het merk goed voor een marktaandeel van 12,1 procent. Volkswagen komt binnen op plek twee met 3.974 verkochte exemplaren (marktaandeel 10,5 procent). Opel schuift aan met 3.398 verkochte auto's (9 procent marktaandeel.

Kijken we naar de modellen, dan zien we dat Renaults Clio de populairste nieuwe personenauto was in november. Met 1.372 verkochte exemplaren claimt de Fransman een marktaandeel van 3,6 procent.

Best verkochte merken in november 2017

Merk Aantal Marktaandeel (%) 1 Renault 4.564 12,1 2 Volkswagen 3.973 10,5 3 Opel 3.398 9 4 Peugeot 2.890 7,7 5 Ford 2.322 6,2

Best verkochte modellen in november 2017

Merk en model Aantal Marktaandeel 1 Renault Clio 1.372 3,6 2 Volkswagen Up 1.187 3,1 3 Volkswagen Golf en Sportsvan 1.177 3,1 4 Ford Fiesta 1.075 2,9 5 Renault Captur 980 2,6

Voor uitgebreide cijfers en statistieken zie AutoWeek 49, die woensdag 6 december verschijnt.