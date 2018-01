Slideshow

Populairste modellen Frankrijk 2017 Ook hier heerst de Clio

Als de Renault Clio in Nederland de populairste auto was in 2017, kan de auto in z’n thuisland natuurlijk niet achterblijven. Dat bleek inderdaad het geval: ook hier staat Renaults compacte bestseller op de eerste plaats!

De Renault Clio is al jaren niet aan te slepen en mag dat dit jaar dus bekronen met meerdere eerste plaatsen. In Frankrijk is dat niet voor het eerst, want de huidige Clio is al sinds z'n introductie steevast de auto die de meeste ondertekende koopcontracten weet te genereren. Met 117.541 exemplaren werden er weer meer verkocht dan in 2016, wat weer een beter Clio-jaar was dan 2015. De SUV-broer van de Clio, de Captur, staat in Frankrijk eveneens in de top 10, net als de Mégane (9) en Twingo (10).

Veel blijdschap dus bij Renault, maar ook de andere Franse autobouwers hebben geen reden tot klagen op de thuismarkt. Peugeot deed niet alleen goede zaken met de 208, maar zag bovendien de duurdere en dus winstgevender 3008 tot plaats drie stijgen. In het eerste volle jaar van het model bleek de auto bijzonder gevraagd. Ook de wat oudere en vooral kleinere 2008 was populair, net als de 308. Concerngenoot Citroën deed vooral goede zaken met de C3, al zullen de verwachtingen voor de in 2017 geïntroduceerde C3 Aircross hoog zijn. Dat de SUV-gekte ook Frankrijk bereikt heeft, is immers wel duidelijk. De enige buitenlandse merknaam in deze lijst is Dacia Sandero, maar net als bij de Skoda Octavia in Duitsland stelt dat 'buitenlandse' gehalte in dit geval niet al teveel voor. De eerste auto die echt van een niet-Franse fabrikant afkomstig is, is in Frankrijk de Volkswagen Polo. De Duitser schopt het tot plek 12.

Model Aantal 1. Renault Clio 117.541 2. Peugeot 208 97.663 3. Peugeot 3008 74.297 4. Renault Captur 68.773 5. Peugeot 2008 67.979 6. Citroën C3 67.276 7. Peugeot 308 66.163 8. Dacia Sandero 61.481 9. Renault Mégane 51.536 10. Renault Twingo 39.022

Cijfers: Best-Selling-Cars.com