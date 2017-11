Slideshow

Autoverkopen Verenigd Koninkrijk zakken verder in Dubbele cijfers in de min

De Engelse autoverkopen lieten in september al een daling zien van 9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2016. In oktober ging het al weinig beter, zo blijkt uit cijfers van Society of Motor Manufacturers and Traders (SMNT).

Afgelopen maand zijn in het Verenigd Koninkrijk 158.191 nieuwe auto's verkocht en dat is maar liefst 12,2 procent minder dan in oktober vorig jaar, toen nog 180.168 exemplaren de showrooms verlieten. Dat brengt de teller in 2017 tot op heden op 2.224.603 auto's. Ter vergelijking: in de eerste tien maanden van 2016 werden 2.330.663 auto's verkocht, ruim 4,5 procent meer.

In oktober werden er met 87.599 stuks iets meer auto's met een benzinemotor verkocht dan in oktober vorig jaar (85.259 stuks), maar het zijn vooral de diesels die enorm wegzakken. Er werden vorige maand 62.349 auto's met een zelfontbrander aan de man gebracht, een schrikbarende 29,9 procent minder dan in oktober vorig jaar. Auto's met een 'alternatieve aandrijflijn' waren overigens wel meer in trek. Met 8.244 in oktober verkochte exemplaren is een groei waar te nemen van bijna 37 procent. In heel 2017 werden al bijna 35 procent meer geëlektrificeerde óf van een op (aard)gas draaiende motor voorziene auto's verkocht.

Volgens SMNT is onzekerheid over regelgeving die de luchtkwaliteit moet verbeteren één van de oorzaken van de afname van het aantal verkochte diesels. De consument vreest volgens SMNT voor hogere belastingen. De afgelopen maanden hebben diverse autofabrikanten sloopregelingen in het leven geroepen om de verkopen aan te jagen.

Fords Fiesta was met 7.256 verkochte exemplaren de populairste auto in oktober, gevolgd door de Volkswagen Golf (5.547) en de Ford Focus (4.503). De top 10 bestaat verder uit de Nissan Qashqai, de Mercedes-Benz A-klasse, de Kia Sportage, de Audi A3, de Volkswagen Polo, de BMW 4-serie en de Ford Kuga. De Fiesta is met 83.070 verkochte exemplaren in de eerste tien maanden van dit jaar tevens de meest populaire auto van het Verenigd Koninkrijk. Opvallend gegeven: hoewel de Vauxhall Corsa en de Vauxhall Astra in heel 2017 in de Engelse verkoop-top-10 te vinden zijn, zijn ze in oktober volledig uit de top 10 verdwenen.