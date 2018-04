15,7 procent in de min Autoverkoop Verenigd Koninkrijk opnieuw lager

Slideshow

In het Verenigd Koninkrijk zijn in maart 474.069 nieuwe voertuigen verkocht, 15,7 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Vergeleken met 2017 ligt de autoverkoop in het Verenigd Koninkrijk nu voor de elfde maand achtereen op een lager niveau. Het begin van de daling valt samen met de start van de uittredingsprocedure van het land uit de EU.

Het aandeel van dieselvoertuigen in de totale verkoop staat net als in andere landen ook in het Verenigd Koninkrijk onder druk. In maart werden 37,2 procent minder auto's met een dieselmotor geregistreerd, waardoor het marktaandeel van de brandstof nu op 32,4 procent staat. Vorig jaar was dat nog 43,5 procent, zo blijkt uit getallen van de brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders.

Vrijwel alle volumemerken verkochten in maart fors minder auto's. Ford, het grootste merk in het Verenigd Koninkrijk, zag het aantal registraties met 30 procent afnemen. Seat en Honda waren de enige spelers van formaat die de verkopen zagen stijgen.

Gemeten over de eerste drie maanden van dit jaar staat de autoverkoop op 718.489 exemplaren, een daling van 12,4 procent