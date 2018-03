Slideshow

Autoverkoop februari 2018: groei Opel op nummer één, Volkswagen zakt weg

Na een vliegende start in januari, gaat ook februari met goede cijfers de boeken in. Er werden ruim 35.000 nieuwe auto's verkocht, flink meer dan een jaar eerder.

In februari 2017 verschenen er namelijk 31.996 nieuwe auto's op de weg. Dit jaar zijn dat er 35.410 geworden. Daarmee zet de groei van de autoverkoop door. Een positieve tendens, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Kijken we bijvoorbeeld naar de verkoopcijfers van februari 2011, dan zien we dat er toen 50.179 nieuwe auto's een eigenaar kregen. Toch is er alle reden voor positiviteit, want sinds 2012 heeft februari nooit meer zoveel nieuwe registraties opgeleverd. Het vertrouwen lijkt dan ook terug te zijn. De aantrekkende markt van leaseauto's, zowel zakelijk als privé, draagt ook bij aan de stijgende tendens.

Kijken we naar de top 10 bestverkochte merken, dan staat daar een onverwachte naam op de eerste plek: Opel. Met 3.133 verkochte modellen worden de Duitsers echter wel op de hielen gezeten door Renault, die 3.021 nieuwe auto's leverde. Peugeot, Kia en Ford volgen. In januari stond Volkswagen nog ruimschoots op de eerste plaats met meer dan 10.000 auto's, nu komen ze echter niet verder dan de zesde plek. BMW sluit de top 10 af met 1.510 verkochte exemplaren.

Nemen we het rijtje met modellen voor ons, dan weet ook deze lijst ons te verrassen. Opvallend is dat de helft van de lijst uit kleine A-segmenters bestaat. Ook het populairste model is dan ook een kleine: de Kia Picanto. Renault ging er vorig jaar met de Clio vandoor met de titel bestverkochte auto en nu nog steeds boert de Fransman goed. Met 961 verkochte exemplaren gaat hij er met de tweede plek vandoor. De Ford Fiesta neemt de derde plek in. Ook in deze lijst moet Volkswagen zijn meerdere erkennen, want enkel de nieuwe Polo weet de top 10 te halen. Wat verder opvalt is dat er vooral oude bekenden in de lijst staan. Zo gaan de Peugeot 108, Hyundai i10 en Opel Corsa al even mee. Toch blijven deze namen populair in ons land. De Toyota Aygo en Renault Captur zijn de hekkensluiters van de lijst.

Merk Aantal Opel 3.133 Renault 3.021 Peugeot 2.776 Kia 2.542 Ford 2.367 Volkswagen 2.311 Toyota 1.921 Skoda 1.841 Hyundai 1.655 BMW 1.510

Model Aantal Kia Picanto 1.097 Renault Clio 961 Ford Fiesta 910 Peugeot 108 744 Hyundai i10 739 Opel Corsa 721 Opel Karl 709 Volkswagen Polo 696 Toyota Aygo 686 Renault Captur 662

Dank voor alle snelle reacties op het vorige bericht. Wij namen toen inderdaad, onterecht maar onbedoeld, de cijfers van januari én februari. Onze welgemeende excuses.