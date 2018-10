WLTP-invloed Autoverkoop Europese Unie 23,5 procent in de min

De verkoop van personenauto's is in september dit jaar met 23,5 procent afgenomen ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.

In september dit jaar zijn in de Europese Unie 1.091.220 personenauto's verkocht, 23,5 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Europese branchevereniging ACEA vandaag publiceert.

ACEA legt uit dat de verkoopdaling voornamelijk is veroorzaakt door de inwerkingtreding van de WLTP-cyclus, de strengere emissietests waardoor er in augustus een piek in de registratiecijfers viel waar te nemen van +31 procent. In praktisch alle lidstaten daalden de verkopen, enkel in Bulgarije en Kroatië werden plussen geregistreerd van respectievelijk 8,5 en 3,3 procent. In Nederland daalden de verkoop in september met 16,7 procent tot 29.527 stuks. De grootste dalers zijn Oostenrijk (-41,8 procent), Duitsland, (-30,5 procent), Luxemburg (-34,6 procent), Roemenië (-73 procent) en Zweden (-39,7 procent). In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk namen de verkopen met 12,8 procent en 20,5 procent af.

Kijken we naar de eerste negen maanden van dit jaar, dan valt wel een positief groeicijfer waar te nemen. In die periode werden 11.951.957 personenauto's verkocht, 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in Nederland is over die periode een groei waar te nemen en wel van 11,3 procent tot 359.381 auto's.

De Volkswagen Groep verkocht in september maar liefst 48 procent minder auto's in september, maar staat in de eerste negen maanden van dit jaar toch op een groeicijfer van 5,6 procent. De PSA Group daalt met 7,7 procent, de verkopen van Renault-Dacia daalden met 27 procent en die van de FCA Group met 32 procent. Nissan zag zijn verkopen met 45 procent afnemen en Ford met 13,7 procent. De BMW Group en Daimler verkochten respectievelijk 8,6 en 11,9 procent minder auto's. Groeiers zijn Kia (+2,9 procent), Volvo (+2,9 procent) en General Motors (+16,4 procent).