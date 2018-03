Slideshow

Autoverkoop EU in de lift Jeep ziet verkoop met 60,5 procent toenemen

In de eerste twee maanden van het jaar zijn in Europa 5,8 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal leveringen steeg vooral in Spanje en Duitsland. Jeep is het merk dat de grootste stijging mocht noteren.

Dat blijkt uit getallen van de European Automobile Manufacturers Association. In Spanje gingen in januari en februari 212.135 nieuwe auto's op kenteken, 16,4 procent meer ten opzichte van vorig jaar. In Duitsland gingen 531.178 exemplaren de weg op, een plus van 9,5 procent. Procentueel steeg het aantal registraties het snelst in Oost-Europa. In Bulgarije, Roemenië en Griekenland werden respectievelijk 39,5, 33,3 en 34,9 procent meer auto's op de weg gezet.

Het best presterende merk de afgelopen twee maanden was Jeep. De Amerikanen zagen de verkoop met 60,5 procent toenemen tot 24.122 exemplaren. Concerngenoot Alfa Romeo noteerde een plus van 20,1 procent naar 14,296 stuks.

Januari en februari waren ook goede maanden voor budget-merken Dacia en Lada. De verkoop van de merken, onderdeel van Renault, nam met respectievelijk 23,7 en 20,8 procent toe. Lada kwam uit op 794 stuks, terwijl Dacia 79.203 nieuwe auto's afleverde.

De Volkswagen Group verkocht in de eerste twee maanden van 2018 met 581.109 exemplaren het meest, gevolgd door PSA met 401.902 nieuwe auto's.

In totaal werden in de EU in januari en februari 2.378.965 nieuwe voertuigen geregistreerd.