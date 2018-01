Slideshow

Autoverkoop België: plus 1,3 procent BMW op drie!

Dat de BPM een behoorlijke invloed heeft op de Nederlandse verkoopcijfers, is een conclusie die je zou kunnen trekken na het zien van de Belgische autoverkoopcijfers. Onze zuiderburen zijn met minder mensen, maar kopen fors meer auto’s!

Wie 'inwonersaantal België' aan de zoekbalk van Google toevertrouwt, krijgt het getal 11,35 miljoen te zien. Nederland is volgens dezelfde zoekmachine goed voor 17,02 miljoen mensen. Ondanks dat enorme verschil was België in 2017 goed voor 546.558 nieuwe auto's, terwijl Nederland ondanks een plus van 8,4 procent op 414.538 auto's bleef steken. België groeit minder: 1,3 procent. Met dit resultaat mag België spreken van het op twee na beste verkoopjaar ooit. Volgens RAI Vereniging zijn de verschillen tussen Nederland en België voor een aanzienlijk deel te wijten aan de BPM, die ervoor zorgt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse kopers voor een jonge occasion uit binnen- of buitenland gaat.

Renault was in 2017 het populairste merk in België, meldt brancheorganisatie FEBIAC. Toch verkocht het minder auto's dan in 2016 en komt het marktaandeel daardoor onder de 10 procent uit. Volkswagen, het merk dat in Nederland de meeste kopers trekt, staat hier op de tweede plek. De twee kemphanen worden gevolgd door BMW, een voor Nederlandse begrippen vrij opmerkelijke gast in de top 3. De volledige top 10 is als volgt:

Cijfers op modelniveau zijn helaas nog niet bekendgemaakt. Wel noemt Auto55.be de populairste modellen onder particuliere kopers. De Dacia Sandero staat bij deze groep op de eerste plaats, de Volkswagen Polo op twee en de Golf op drie. Pas op de vierde plek vinden we een Renault: de Clio, die in Nederland juist helemaal bovenaan de lijst eindigt.