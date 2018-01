Slideshow

Autoverkoop 8,4 procent in de plus in 2017 414.538 auto's verkocht

Gisteren konden we al min of meer bevestigen dat er in 2017 ruim 415.000 auto's zijn verkocht. Vandaag presenteren de Bovag, Rai Vereniging en het RDC de officiële cijfers.

Vorig jaar vonden 414.538 auto's een nieuwe eigenaar, 8,4 procent meer dan in 2016. Daarmee ligt het uiteindelijk verkochte aantal nieuwe auto's bijzonder dicht bij de prognose die Bovag en Rai Vereniging begin vorig jaar uitspraken.Toen verwachtten de brancheorganisaties dat er in 2017 415.000 auto's zouden worden verkocht. Het voor autoland dramatische jaar 2016 (382.514 verkochte exemplaren) kunnen we zo hopelijk snel vergeten.

In december vonden 17.528 nieuwe personenauto's een nieuwe eigenaar. Dat aantal ligt 50,1 procent onder dat van december 2016. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen fiscale stimulansen waren om nog voor de jaarwisseling een nieuwe auto aan te schaffen.

De Bovag en Rai Vereniging melden dat de verkoopstijging over 2017 vooral toe te schrijven valt aan een opklimmende economie. De brancheorganisaties verwachten dat de verkoopstijging ook in dit jaar zal doorzetten. Voor heel 2018 zetten de twee organisaties in op 430.000 verkochte personenauto's, een toename van 3,6 procent ten opzichte van 2017.

Renaults Clio is met 11.780 verkochte exemplaren goed voor een marktaandeel van 2,8 procent gebleken. De compacte Fransman is daarmee in ons land de populairste auto van 2017. De Clio stoot de Golf van de troon, een auto die vorig jaar op één stond en nu naar de tweede plek is geschoven. De Clio stond vorig jaar op plek twee met 10.730 verkochte exemplaren. De Volkswagen Polo, vorig jaar op drie, is nu niet meer in de top vijf te vinden. Hetzelfde geldt voor de Astra, een auto die zijn positie ingenomen ziet worden door zijn kleinste familielid (Karl). Volkswagen is net als vorig jaar het populairste merk in ons land, opnieuw gevolgd door Renault en Opel op respectievelijk plek twee en drie.

De bestverkochte modellen:

Merk Model Aantal Marktaandeel 2017 (%) 1 Renault Clio 11.780 2,8 2 Volkswagen Golf (incl. Sportsvan) 11.146 2,7 3 Volkswagen Up! 10.851 2,6 4 Opel Karl 9.907 2,4 5 Kia Picanto 9.625 2,3

De bestverkochte merken:

Merk Aantal Marktaandeel 2017 (%) 1 Volkswagen 42.966 10,4 2 Renault 40.729 9,8 3 Opel 34.808 8,4 4 Peugeot 31.094 7,5 5 Toyota 24.061 5,8