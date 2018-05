Bestuurder had stuur niet in de hand Autopilot gecrashte Tesla stond aan

De Tesla die vrijdag met bijna 100 kilometer per uur tegen een brandweerwagen knalde in de Amerikaanse staat Utah had de Autopilot aanstaan. De functie waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden ligt al langer onder een vergrootglas vanwege eerdere ongelukken, waarbij het telkens de vraag is of het systeem goed werkte of de schuld ligt bij de bestuurder.

De vrouw in de auto brak haar enkel. Politieonderzoek waarbij onder meer is gekeken naar gegevens uit de auto toont aan dat de vrouw in de 80 seconden voorafgaand aan de crash het stuur niet had aangeraakt. Ze was bezig met haar telefoon. Een Tesla met Autopilot kan zelf sturen, maar bestuurders mogen het stuur niet te lang uit handen geven.

Tesla kreeg afgelopen week kritiek vanwege het ontbreken van sensoren die in de gaten houden of een bestuurder op de weg let. Sommige andere autofabrikanten met systemen voor deels autonoom rijden hebben camera's die registreren waar de bestuurder naar kijkt. Tesla-topman Elon Musk zei dat daar in zijn auto's niet voor is gekozen, omdat zulke oplossingen toch niet goed zouden werken.