Automatische zevenbak voor drie smaken Mini Nieuwe zeventrapsautomaat te bestellen

Mini brengt een nieuwe Steptronic-transmissie naar de driedeurs-, vijfdeurs- én Cabrio-smaken binnen zijn retrofamilie.

Er is per direct een nieuwe zeventraps Steptronic-transmissie met dubbele koppeling leverbaar voor de One- en Cooper D-versies van de drie- en vijfdeurs Mini. Ook de Cooper D-variant van de Mini Cabrio profiteert van deze nieuwe bak, die de Steptronic met zes verzetten vervangt. Vanaf maart volgend jaar is de automaat ook te krijgen in de Cooper en Cooper S-versies van de drie Mini's.

Hier blijft het overigens niet bij. Wie in de markt is voor een Cooper SD of John Cooper Works, kunnen voortaan opteren voor een Steptronic-transmissie met acht verzetten. Prijzen volgen spoedig.