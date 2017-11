Slideshow

Automakers tegen nieuwe EU-milieunormen Deadline 2030 'overdreven uitdagend'

De Europese autofabrikanten zijn tegen de nieuwe emissienormen van de Europese Commissie. Belangenorganisatie ACEA noemt het voorstel om de totale CO2-uitstoot van personenauto’s en bestelwagens tussen 2021 en 2030 met 30 procent te verminderen ’overdreven uitdagend’.

"Het is duidelijk dat CO2-doelen innovatie in de auto-industrie kunnen stimuleren, maar dit voorstel is erg agressief, als we het huidige lage marktaandeel van alternatief aangedreven wagens in de EU in aanmerking nemen", aldus de ACEA. Volgens de verenigde autofabrikanten is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 20 procent in 2030 wel "haalbaar tegen een hoge maar aanvaardbare prijs."

De commissie presenteerde woensdag maatregelen die nodig zijn om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Om het tempo erin te houden, verlangt Brussel dat de sector de uitstoot al in 2025 met 15 procent heeft teruggebracht. Volgens de ACEA is dat veel te snel om de nodige technische aanpassingen te kunnen maken.

De organisatie is wel blij met de 800 miljoen euro waarmee de commissie uitbreiding van het netwerk van laadstations wil subsidiëren.