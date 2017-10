Slideshow

Automaat sterk in opkomst in Nederland Een derde heeft geen koppelingspedaal

Ruim een derde van de nieuw verkochte auto’s in Nederland beschikt inmiddels over een automatische transmissie, in welke vorm dan ook. Dat betekent dat er een forse verschuiving heeft plaatsgevonden in Nederland.

Tien jaar geleden beschikte nog geen vijfde van de in Nederland verkochte auto's namelijk over een automaat, meldt het AD vandaag. Uit cijfers van RAI en Bovag blijkt dat in 2007 nog ruim 80 procent van de auto's met een handgeschakelde versnellingsbak werd afgeleverd, terwijl dat in 2016 nog maar 67 procent was. In 2017 ligt het aandeel van de automaat nog wat hoger. De opmars van de automaat is niet zo verwonderlijk, merken we ook in de dagelijkse AutoWeek-praktijk. Het heeft even geduurd om over de vooroordelen heen te komen, maar inmiddels heeft consument kennelijk door dat een automaat niet meer zorgt voor een onzuinigere en tragere, maar juist voor een (vaak) vlottere en zuinigere auto. Ook de gedachte dat een automatische versnellingsbak iets voor oude mensen zou zijn, is inmiddels kennelijk naar de achtergrond gedrukt.

Ook de opkomst van hybrides en elektrische auto's kan als oorzaak worden aangedragen, in geëlektrificeerde modellen hoeft immers niet geschakeld te worden. De vele files in ons drukke landje zullen eveneens bijdrage aan de groeiende vraag naar automatische transmissies.