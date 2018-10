Nieuwe Fortwo maakt opwachting Autodeeldienst Car2go naar Parijs

Tijdens de Mondial de l'Auto 2018 maakte Car2go's CEO Olivier Reppert bekend dat de Franse hoofdstad over drie maanden gebruik kan maken van de autodeeldienst. 400 volledig elektrische Smarts Fortwo maken vanaf januari volgend jaar hun opwachting in de stad van de liefde.

Na Amsterdam, Stuttgart en Madrid is Parijs de vierde Europese stad waar Car2go met enkel volledig elektrische auto's rond gaat rijden. Wereldwijd is de dienst actief in 26 landen, verdeeld over drie continenten. Primeur voor Parijs is dat die stad 400 Smarts Fortwo van de nieuwste generatie krijgt. In bijvoorbeeld Amsterdam rijdt namelijk de vorige generatie van de tweezitter rond. De Parijzenaren rijden al massaal rond in de kleine Smart, dus volgens Reppert is de overstap naar deze hoofdstad meer dan logisch. De stad moest verder aan enkele eisen voldoen, zoals een bepaalde bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van een goed werkend openbaar-vervoernetwerk.

Tot nu toe hebben meer dan 400.000 mensen in de volledig elektrische steden gebruik gemaakt van de autodeeldienst. Samen reden zij 79 miljoen emissievrije kilometers bij elkaar. Wereldwijd telt het Car2go-bestand 3,4 miljoen gebruikers. Het wagenpark telt 14.000 auto's van Daimler, waarvan 1.400 volledig elektrische voertuigen. Car2togo-deelnemers kunnen door middel van een mobiele app een auto in de buurt reserveren, waarna per minuut een bepaald bedrag wordt afgeschreven. In Amsterdam kost een minuut € 0,31, betaal je voor twee uur € 17,90 en ligt het dagtarrief op € 79. In onze hoofdstad zijn er iets meer dan 300 volledig elektrische Fortwo's beschikbaar.