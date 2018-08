Vrees voor WLTP-invloed Autobranche somberder ondanks omzetgroei

Slideshow

Autohandelaren hebben hun opbrengsten het tweede kwartaal opnieuw zien stijgen. In alle deelbranches van de autosector was sprake van omzetgroei. Desondanks zijn ondernemers in de sector negatiever geworden over de nabije toekomst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van de auto- en motorenbranche nam in het tweede kwartaal 7,2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Importeurs van personenauto's zagen hun inkomsten het hardst stijgen, maar ook alle andere deelbranches in de autohandel gingen erop vooruit. De verkopers van motorfietsen bleven met een omzetdaling van 2,5 procent achter.

Ondernemers in de auto- en motorenhandel zijn volgens een peiling van het CBS een stuk somberder geworden over de komende maanden. Dat komt voornamelijk doordat ze in het derde kwartaal minder verwachten te verkopen. Mogelijk is dat een gevolg van strengere internationale uitstootmetingen die per 1 september verplicht worden voor alle personenauto's, stelt het statistiekbureau.

De nieuwe testprocedure leidde bij autofabrikanten al tot hoofdbrekens. Zo gaf Volkswagen in juni aan dat de nieuwe regels de productie van tienduizenden auto's zullen vertragen.