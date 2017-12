Slideshow

Autobranche hield ambtenaren graag te vriend Corruptieproces levering Defensie en Politie

Waren de ambtenaren die terechtstaan in het corruptieproces in Rotterdam zich bewust van hun positie, in hun omgang met de autobranche? Hadden zij beter moeten beseffen dat de branche er veel aan gelegen was hen te vriend te houden?

Deze vragen komen telkens weer op tafel in het proces. Ook donderdag, bij de behandeling van de zaken tegen twee verdachten. Beide zaken zijn voortgekomen uit het omvangrijke onderzoek-Dotterbloem van de Rijksrecherche, dat in 2011 is gestart. De verdachten waren een hoge legerofficier en een politiemedewerker.

Aanleiding voor het Dotterbloem-onderzoek was een klokkenluidersbrief aan toenmalig justitieminister Ivo Opstelten, over corrupte praktijken rond de aanbesteding en aanschaf van auto's voor het ministerie van Defensie en de politie. De onderzochte aanbestedingen hadden betrekking op de aanschaf van 1667 VW Amaroks voor Defensie en 1330 personen- en bedrijfsauto's per jaar voor de politie.

De legerofficier was betrokken bij een deelproject binnen de aanbesteding voor de Defensievoertuigen. Hij had beroepshalve contacten met mensen in de autobranche. Toen hij op zoek was naar een nieuwe auto voor zichzelf, sprak hij een contact bij auto-importeur Pon daarover aan. Pon is een van de hoofdrolspelers in het corruptieonderzoek.

De militair kreeg korting bij de aanschaf van zijn auto. Daarin zou Pon de hand hebben gehad. De verdachte verklaarde dat hij zich daar volstrekt niet van bewust is geweest. Volgens hem ging het om een ,,marktconforme" dealerskorting. De man benadrukte dat hij integriteit juist hoog in het vaandel heeft en meent niets fout te hebben gedaan.

Het verhaal rond de terechtstaande politieman was van vergelijkbare aard. Waar hij bij de politie strafontslag kreeg, kon de officier na een jaar schorsing en overplaatsing naar een andere functie in dienst blijven.

De rechtbank heeft de zaken tegen tien verdachten behandeld. De zaak tegen de elfde, een sleutelrolspeler binnen Pon, is verplaatst van vrijdag naar 9 januari, als gevolg van het plotselinge overlijden van zijn advocaat, vorige week donderdag. Dinsdag zet de rechtbank het proces voor met het getuigenverhoor van oud-minister van Defensie Hans Hillen.