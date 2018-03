Slideshow

Autobedrijf Stern voelt felle concurrentie Last van private lease

Autobedrijf Stern heeft veel last van de sterke opkomst van private lease en van felle concurrentie op de markt voor tweedehands auto's. De onderneming heeft daardoor afgelopen jaar flink minder winst gemaakt dan in 2016, hoewel de omzet en het marktaandeel wel verder zijn toegenomen.

Stern behaalde een recordomzet van 1,1 miljard euro, 2,5 procent meer dan een jaar eerder. De groei is met name te danken aan een hogere verkoop van zowel personen- als bedrijfswagens bij de dealerbedrijven. Ook een verdere groei bij de lease- en verhuuractiviteiten droeg echter bij aan de omzetstijging.

De enorme margedruk op met name personenauto's trok wel een wissel op de winst, net als stijgende personeelskosten. Ook aanloopverliezen bij nieuwe vestigingen voor schadeherstel drukten de winst. Onder de streep hield Stern 7,5 miljoen euro over, twee derde minder dan in 2016. Desondanks blijft het dividend gehandhaafd op één euro per aandeel.

Stern is bezig de bakens te verzetten om minder afhankelijk te worden van de autoverkopen. Groei wordt gezocht in de leasedivisie en in schadeherstel en de levering van onderdelen. Die activiteiten moeten zorgen voor een stabieler rendement, zeker naarmate de schaalgrootte en daarmee de inkoopkracht toeneemt. Topman Henk van der Kwast verwacht dat de eerste resultaten in de loop van 2018 zichtbaar zullen worden.

Voor dit jaar gaat Stern uit van een sterke verbetering van de financiële resultaten, geholpen door gedeeltelijk herstel van de marges op de autoverkoop. Het rekent er verder op dat de vorig jaar geopende schadebedrijven op stoom zullen komen en dat verdere groei van de leaseportefeuille ook daar voor een hogere winstgevendheid zorgt.

Stern is een keten van autobedrijven met dealervestigingen van 21 merken, waaronder Ford, Volkswagen, Audi, Volvo en Mercedes-Benz. Het bedrijf telt meer dan 2.200 medewerkers en is beursgenoteerd.