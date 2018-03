Slideshow

Auto-industrie bezorgd over importtarieven Prijzen auto's USA wellicht stuk hoger

De auto-industrie is bezorgd over de importheffingen op staal en aluminium die de Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd. Door die heffingen kunnen de prijzen van auto's in de Verenigde Staten stijgen omdat de grondstofkosten toenemen, zo waarschuwen autobedrijven en belangenverenigingen.

Zo liet het Japanse Toyota Motor weten dat de importheffingen nadelige gevolgen zullen hebben voor de autosector door de toenemende kosten. Het staal dat Toyota gebruikt om in de VS auto's te maken, komt overigens voor 90 procent uit de VS. Toyota is momenteel bezig om samen met Mazda een nieuwe fabriek te bouwen in Alabama ter waarde van 1,6 miljard dollar.

Eerder deze week werd bekend dat de autoverkopen in de VS in februari flink zijn gedaald, mede door de hogere kosten voor autoleningen. Vorig jaar ging de Amerikaanse autoverkoop voor het eerst sinds de financiële crisis omlaag. De branchevereniging van Amerikaanse autodealers vindt dan ook dat de heffingen op een slecht moment komen en stelt dat autobouwers niet voorbereid zijn op sterk stijgende kosten voor de productie van auto's in de VS.

De Chinese overheid liet in een eerste reactie weten dat de internationale handel geraakt kan worden als andere landen het voorbeeld van de VS volgen en ook importheffingen zouden opleggen. Overigens zou de belangrijkste economische adviseur van de Chinese president Xi Jinping donderdag nog constructieve onderhandelingen hebben gevoerd over economische kwesties met de Amerikanen.