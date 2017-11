Slideshow

Audi's EV-SUV's komen uit Ingolstadt 20 (deels) elektrische modellen in 2025

Audi belooft z’n Duitse werknemers werkzekerheid tot ten minste het einde van 2025. Dat is onder meer te danken aan de komst van twee elektrische SUV’s, die worden gevolgd door meer elektrische modellen.

Bij 'twee elektrische Audi-SUV's' denken we natuurlijk meteen aan de E-tron Quattro en E-tron Sportback, auto's die in conceptvorm al zijn gepresenteerd en op deze site uitgebreid aan bod zijn gekomen. Voor die modellen is echter eerder al een productieplaatsje in België beloofd. Hoe de verdeling precies zal zijn moet dus nog blijken, maar Audi belooft in ieder geval dat dat 'twee volledig elektrische SUV's' vanaf 2021 in Ingolstadt in de band gaan lopen. Dat is wat later dan de jaren die zijn genoemd voor de onthulling van beide modellen. De productieversie van de E-Tron Quattro Concept zou al in 2018 worden getoond, z'n platgeslagen Sportback-broer volgt een jaar later.

Audi grijpt de gelegenheid echter aan om nog meer elektro-nieuws te presenteren. Uiteraard zegt ook dit merk voorop te willen lopen op EV-gebied. In het geval van Audi betekent dat dat er in 2025 20 geëlektrificeerde modellen op de prijslijst moeten staan, waarvan er 10 volledig elektrisch zullen zijn. Een fraai aantal, al beloofde BMW eerder dat het in hetzelfde jaar 25 (deels) elektrische auto's heeft, waarvan er 12 een echte EV zijn. Onder 'geëlektrificeerd' vallen dan ook niet alleen 'klapstukken' als die E-tron-SUV's, maar bijvoorbeeld ook plug-inversies van traditionelere modellen.