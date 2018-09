Klaar voor 2 oktober Audi teast (vermoedelijk) facelift-R8

Op Twitter belooft Audi dat het op 2 oktober in Parijs het doek trekt van een niet nader omschreven auto, die vooralsnog onder een doek schuilgaat. Wij doen een gok: de gefacelifte R8.

De strakgetrokken R8 gaat al enige tijd met tape op de belangrijke delen rond en is behalve in gesloten vorm ook als Spyder gesnapt. De auto die zijn ledkoplampen in de Audi-tweet door het doek laat schijnen, lijkt qua verhoudingen in elk geval overeen te komen met de R8. Ook is onder het Audi-logo de 'dubbele laag' te zien die bij de facelift wordt doorgevoerd. Daarbij sluit de grille niet langer aan op de 'voorklep', maar wordt het kenmerkende Audi-rooster daar door een stuk bumper van gescheiden. De grille zelf is breder dan voorheen en heeft scherpere hoeken en past daardoor beter bij de exemplaren die prijken op actuele Audi's, zoals de nieuwe A6 en A7.

Het interessantste aan de gefacelifte R8 is echter niet die nieuwe neus, maar het antwoord op de vraag of de auto er nu ook met de V6 uit de RS5 komt. Daarmee zou de auto nadrukkelijk in 911-regionen terechtkomen en zou de vanafprijs stevig omlaag moeten gaan.

Hoewel er bijzonder weinig reden is om aan te nemen dat het hier níet om de strakgetrokken R8 gaat, bestaat die kans natuurlijk altijd. Op 2 oktober weten we het zeker.